Mirassol x Confiança: onde assistir, horário e escalações – 05/01

Pela segunda rodada da Copinha, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira ao vivo

Nesta quarta-feira, 05/01, as equipes de Mirassol x Confiança se enfrentam às 13h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo 3 na Copinha jogando no Estádio Manuel Francisco Ferreira. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Mirassol x Confiança: O serviço de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo

Árbitro: José Luiz Aparecido Miranda

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Depois de estrear com vitória na competição, o Mirassol entra em campo nesta quarta-feira buscando o seu segundo triunfo na temporada pelo grupo 3. Com três pontos, aparece em segundo lugar, atrás somente do Sport que também consagrou-se na primeira rodada. Se vencer e o adversário perder, assume a liderança.

Enquanto isso, o Confiança não teve sorte em sua primeira partida da Copinha já que foi derrotado pelo Sport logo no primeiro confronto. Agora, diante do Mirassol no interior de São Paulo, espera conquistar os primeiros pontos e, quem sabe então, subir na classificação para brigar pela vaga na próxima fase.

Escalações de Mirassol e Confiança:

Nenhuma das equipes possui desfalques para o confronto desta quarta.

Mirassol: Vinícius; Rinaldi, Guilherme, Octaviano; Du Fernandes, Moreira, Wellington, Tota; Wesley, Kauan, Danilo

Confiança: João; Thassyo, João Victor, Thierry, Varjão; Dudu, Fernando, Robert; Estevão, Wilha, Mateuszinho

