Mirassol x Santo André: onde assistir, horário e escalações – 06/02

Abrindo a quarta rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 06/02, as equipes de Mirassol x Santo André se enfrentam a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Mirassol x Santo André ao vivo

O jogo do Mirassol e Santo André vai passar no pay-per-view Premiere e no streaming TV Paulistão Play ao vivo com cobertura exclusiva às onze da manhã. O serviço do Premiere está disponível através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também pelo site (www.premiere.globo.com) nos mais diferentes valores. Já no Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com) e assistir aos lances pelo valor de R$34,99 ao mês.

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e Paulistão Play

Em terceiro lugar no grupo C do Campeonato Paulista com quatro pontos, o time do Mirassol aparece com uma vitória e um empate na temporada. Dessa maneira, se vencer o confronto deste domingo, consegue aumentar ainda mais a sua vantagem na competição rumo à próxima etapa.

Enquanto isso, o time do Santo André aparece em segundo lugar no grupo D do Paulistão com quatro pontos, também com uma vitória e um empate. Assim, se ganhar o jogo de hoje, consegue ficar cada vez mais próximo da zona de classificação da tabela.

Escalação de Mirassol e Santo André

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje no Paulistão.

Escalação do Mirassol hoje: Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson, Rayan, Pará; Luís Oyama, Neto Moura; Negueba, Fabrício, Zeca, Rafael Silva

Escalação do Santo André hoje: Jefferson Paulino; Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão, Thallyson; Serginho, Dudu Vieira, Carlos Jatobá; Lucas Tocatins, Giovanny, Júnior Todinho

Relembre como foi o último jogo do Mirassol x Santo André.

