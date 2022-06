Moldávia x Andorra: saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV (14/06)

A bola vai rolar entre Moldávia x Andorra nesta terça-feira, 14 de junho, a partir das 13h (horário de Brasília), no Estádio Zimbru, em Chisinau. Pela quarta rodada da Liga das Nações, o confronto terá transmissão ao vivo pela televisão e também online.

Confira a seguir o guia completo do jogo de hoje no portal DCI.

Moldávia x Andorra: que horas começa o jogo?

Nesta terça-feira, 14 de junho, o jogo entre Moldávia e Andorra vai começar a partir das 13h, uma hora da tarde, pelo horário de Brasília.

O confronto vai começar a partir das sete horas da noite no horário da Moldávia, país que receberá o confronto da Liga das Nações hoje. Pelo horário de Brasília, entretanto, o jogo será a tarde porque o país está 6 horas à frente de Brasília.

O Estádio Zimbru, em Chisinau, é onde será o palco do embate, com capacidade para 10 mil torcedores.

Onde assistir Moldávia x Andorra hoje?

O jogo entre Moldávia x Andorra hoje será transmitido no SporTV 3 (TV paga).

Com exclusividade, o confronto da Liga das Nações nesta terça-feira será transmitido para todos os estados do Brasil para os assinantes. Para o torcedor acompanhar, ele deve obter a assinatura do canal em sua programação.

Se preferir, pode curtir também através do Globo Play, serviço de streaming.

Informações do jogo da Moldávia e Andorra hoje:

Data: 14/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Zimbru, em Chisinau, na Moldávia

Arbitragem: Peter Kjaesgaard

Onde assistir: SporTV 3

Moldávia e Andorra na Liga das Nações

Pelo grupo um na última divisão da Liga das Nações (Liga D), a Moldávia vem na segunda posição com 4 pontos, ou seja, venceu a seleção de Liechtenstein, empatou com Andorra e perdeu para a Letônia. Por isso, o duelo desta terça-feira é extremamente importante se quiser brigar pela classificação.

Do outro lado, a Andorra tem também 4 pontos, ou seja, contabiliza uma vitória, empate e uma derrota na competição da UEFA até a quarta rodada. O grupo tem como favorito a Letônia mas, se a Andorra vencer hoje e os rivais perderem na rodada, aí podem brigar pela vaga na terceira divisão.

Escalações da Moldávia: Raillean; Revenco, Posmac, Bolohan, Armas, Reabciuk; Platica, Sergiu Platica, Caimacov, Rata; Nicolaescu. Técnico: Serghei Clescenco

Escalações da Andorra: Gómes; Rubio, Max Llovera, Alavedra, Joan Cervós; Vieira, Bernat, Rebés, Jordi Aláez; Pujol e Rosas. Técnico: Koldo

+ Classificação do Brasileirão 2022: tabela da Série A após 11ª rodada