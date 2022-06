Moldávia x Letônia: onde assistir e horário da Liga das Nações (10/06)

O confronto entre as seleções de Moldávia x Letônia marca a terceira rodada da Liga das Nações nesta sexta-feira, 10 de junho, a partir das 13h (horário de Brasília). Jogando no Estádio Zimbru, em Chisinau, o embate é válido pela Liga D no grupo um da competição. Descubra onde assistir e todas as informações no texto a seguri.

Onde assistir Moldávia x Letônia hoje?

O jogo da Moldávia e Letônia hoje será transmitido ao vivo no canal ESPN 4 e Star +.

Com transmissão exclusiva, o canal exibirá para todos os estados do Brasil o confronto da Liga das Nações nesta sexta-feira. Basta sintonizar e curtir ao vivo.

Outra maneira de assistir é através do Star +, serviço de streaming também para assinantes, tanto pelo site como pelos aplicativos do celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo Moldávia x Letônia hoje:

Data: 10/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Zimbru, em Chisinau, na Moldávia

Arbitragem: Andrew Madley

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Palpites Moldávia x Letônia

Com ambas as equipes mostrando um futebol regular dentro de campo, o equilíbrio da partida é visível, o que não nos diz um favorito.

A Moldávia venceu e empatou até aqui, enquanto a Letônia venceu os seus dois jogos, com uma pequena vantagem ao seu rival. Entretanto, é a seleção dos moldavos joga em casa e promete contar com a força da torcida para encorajar os torcedores e botar pressão nos visitantes.

De uma coisa é certa, o jogo de hoje deverá contar com muitos gols para os dois lados.

O confronto desta sexta-feira é o primeiro entre as seleções. Por isso, grandes emoções prometem ao torcedor que acompanhar do começo até o fim.

Moldávia e Letônia na Liga das Nações

Disposta a conquistar a classificação até a terceira divisão, a Moldávia vem forte como candidata para brigar pela vaga na primeira posição. Pelo grupo um na Liga D, contabiliza 4 pontos em segundo lugar com uma vitória e um empate até aqui. Se vencer hoje, portanto, assume a liderança.

Do outro lado, a Letônia também faz bonito na Liga das Nações enquanto é o favorito na liderança do seu grupo. Com 6 pontos, a seleção acumula duas vitórias até aqui diante da Andorra e Liechtenstein. Se ganhar hoje, fica mais próximo do que nunca da divisão acima.

Escalação da Moldávia: Railean; Armas, Bolohan, Posmac; Revenco, Rata, Platica, Reabciuk; Mandricenco, Victor Bernat e Nicolaescu. Técnico: Serghei Clescenco

Escalação da Letônia: Steinbors; Savalnieks, Cernomordjis, Dubra, Jurkovskis; Jaunzems, Emsis, Tobers, Ikaunieks; Uldrikis e Gutkovskis. Técnico: Dainis Kazakevics

