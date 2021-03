Mönchengladbach x Dortmund: onde assistir ao vivo e escalações (02/03)

Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (02), a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Borussia-Park, em jogo das quartas de final da Copa da Alemanha. Em jogo único, quem vencer garante a classificação. Então, saiba a seguir onde assistir.

Mönchengladbach x Dortmund: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como vem Mönchengladbach x Dortmund para o jogo?

Pelo Campeonato Alemaõ, o Mönchengladbach aparece em 9º com trinta e três pontos. Depois de ocupar a liderança pro diversas rodadas, a equipe comandada por Marco Rose caiu no rendimento e agora espera recuperar o bom desempenho nas próximas rodadas. Assim, para o confronto de hoje, somente Tony Jantschke não está disponível, enquanto Wendt, Beyer e Stefan Lainer estão recuperados.

Do outro lado, o Dortmund está em 5º com trinta e nove. Visando alcançar a liderança, o time aurinegro continua mostrando bons resultados em campo com Haaland, o jovem norueguês goleador. Então, a equipe visitante não pode contar com Akanji, Schmelzer e Witsel.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE -

Possível Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Zakaria, Stindl, Thuram; Plea

Possível Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Can, Hummels, Guerreiro; Dahoud; Bellingham, Reus, Hazard, Sancho; Haaland

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no sábado (27) pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund venceu por 3 a 0 em casa a equipe do Arminia.

Por fim, o Mönchengladbach foi derrotado para o RB Leipzig por 3 a 2.

Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão