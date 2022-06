Montenegro x Bósnia: onde assistir ao vivo e horário da Liga das Nações

Saiba todas as informações para assistir o jogo de hoje. Foto: Reprodução / UEFA Nations League @EURO2024

Equipes disputam a liderança do grupo pela Liga B neste sábado, 11 de junho

Em partida válida pela terceira rodada da Liga das Nações, as equipes de Montenegro x Bósnia entram em campo para disputar os três pontos a partir das 15h45 (Horário de Brasília). O palco do jogo será o Estádio Pod Goricom, em Podgorica. A seguir, descubra onde assistir ao vivo o confronto.

Acompanhe as principais notícias sobre a Liga das Nações no portal DCI.

Onde assistir Montenegro x Bósnia hoje?

A partida entre Montenegro e Bósnia hoje vai passar ao vivo no Star +, serviço de streaming.

Sem transmissão pela TV, o confronto da Liga das Nações neste sábado será exibido somente de maneira online através do serviço de streaming. Para tornar-se membro, basta acessar o site (www.starplus.com) e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

O streaming da Disney está disponível para os aplicativos do celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV, através da loja de aplicativos do televisor.

Informações do jogo de Montenegro x Bósnia hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Pod Goricom, em Podgorica, capital de Montenegro

Arbitragem: Daniele Orsato

Onde assistir: Star +

Montenegro e Bósnia na Liga das Nações

A seleção de Montenegro estreou muito bem ao vencer a Romênia, mas na segunda rodada acabou derrotada pela Finlândia, estacionando na terceira posição do grupo com 3 pontos. Agora, busca de todas as maneiras os três pontos neste sábado para continuar vivo até o acesso.

Do outro lado, a Bósnia segue na vice-liderança com 4 pontos também pelo grupo da Liga B na competição. Até o momento, a seleção empatou com a Finlândia na primeira rodada e, depois, venceu a Romênia na segunda rodada. Por isso, deve manter a sua escalação principal sem alterações.

Escalação de Montenegro: Petkovic; Vujacic, Sipcic, Tomasevic; Vukotic, Savicevic, Vukcevic, Scekic, Radunovic; Duranovic e Beciraj. Técnico: Miodrag Radulović

Escalação da Bósnia: Sehic; Susic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Civic; Prcic, Gojak, Cimirot; Stevanovic, Dzeko e Duljevic. Técnico: Ivaylo Petev

Palpites Montenegro x Bósnia

Com melhor desempenho na Liga das Nações, a seleção da Bósnia é a grande favorita para conquistar os três pontos no jogo deste sábado.

Mesmo fora de casa, os bósnios devem manter pressão total diante dos seus adversários em todos os momentos e, dessa maneira, levar para o seu país o triunfo.

Já a equipe de Montenegro promete dar trabalho também, mas não o suficiente para garantir-se.

Classificação do grupo do Montenegro e Bósnia

As seleções da Finlândia, Montenegro, Bósnia e Romênia disputam a primeira fase da Liga B entre o grupo 3.

Lembrando que o primeiro colocado sobe para a primeira divisão e o último desce para a terceira divisão, ou a Liga C como também é conhecida.

1 Finlândia – 4 pontos

2 Bósnia – 4 pontos

3 Montenegro – 3 pontos

4 Romênia – 0 ponto