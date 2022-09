Monza x Atalanta: onde assistir, horário e escalações hoje (5/9)

Pela quinta rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta disputa pela liderança nesta segunda-feira (05/09), a partir das 13h30 (horário de Brasília), jogando no Stadio Brianteo. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir Monza x Atalanta ao vivo hoje.

Onde assistir jogo do Monza x Atalanta hoje

O jogo do Monza x Atalanta hoje vai passar na ESPN 4, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Além de acompanhar pela TV, o torcedor também tem a opção de assistir no Star +, serviço de streaming.

Com exclusividade, os canais da ESPN transmitem todos os jogos do Campeonato Italiano ao vivo, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. A emissora está disponível para todo os assinantes pelo território nacional.

Para quem não possui em casa a TV fechada, a opção é assistir através do Star +, serviço de streaming. Por diferentes pacotes, a plataforma disponibiliza filmes, séries, desenhos e canais de futebol por valores que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

A plataforma está disponível para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Monza x Atalanta

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Stadio Brianteo, em Monza

Rodada: 5ª do Campeonato Italiano

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Monza x Atalanta no Campeonato Italiano

Sem pontuar no Campeonato Italiano, o Monza entra em campo nesta segunda-feira buscando o primeiro pontinho, mesmo que seja no empate, principalmente para escapar da lanterna da tabela. Em quatro partidas, foram quatro derrotas do clube de Monza.

Fique de olho em: Pablo Marí, Petagna e Molina

Se o Monza vencer: Deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 17ª posição

Do outro lado, ganhar a partida desta segunda-feira equivale a ocupar a liderança do Campeonato Italiano. Com 10 pontos, a equipe da Atalanta pode destronar o Napoli e ocupar a primeira posição com 13 pontos, conquistados entre três vitórias e um empate na competição. O grupo marca 7 gols e 2 sofridos apenas.

Fique de olho em: Demiral, Hojlund e Lookman

Se a Atalanta vencer: Assume a liderança com 13 pontos

Prováveis escalações de Monza x Atalanta

Apenas Marco D’Alessandro é desfalque para os anfitriões nesta segunda-feira.

Provável escalação de Monza: Gregorio; Caldirola, Pablo Marí, Marlon Santos; Molina, Valoti, Rovella, Pessina, Brindelli; Caprari e Petagna.

Zapata e Djimsiti continuam como baixas.

Provável escalação de Atalanta: Musso; Scalvini, Demiral, Okoli; Koopmeiners, Soppy, De Roon, Zappacosta; Éderson, Hojlund e Lookman.

Últimos jogos:

MONZA:

Monza 1 x 2 Udinese – Sexta-feira, 26/08 – Campeonato Italiano

Roma 3 x 0 Monza – Terça-feira, 30/08 – Campeonato Italiano

ATALANTA:

Verona 0 x 1 Atalanta – Domingo, 28/08 – Campeonato Italiano

Atalanta 3 x 1 Torino – Quinta-feira, 01/09 – Campeonato Italiano

Veja como foi a última partida da Atalanta, com o vídeo a seguir.

Próximos jogos:

MONZA:

Lecce x Monza – Domingo, 11/09 às 10h – Campeonato Italiano

Monza x Juventus – Domingo, 18/09 às 10h – Campeonato Italiano

ATALANTA:

Atalanta x Cremonese – Domingo, 11/09 às 07h30 – Campeonato Italiano

Roma x Atalanta – Domingo, 18/09 às 13h – Campeonato Italiano

