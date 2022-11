Onde assistir Atalanta x Napoli hoje ao vivo e escalações (05/11/2022)

Clássico entre as equipes italianas será disputado neste sábado, com transmissão ao vivo

O jogo entre Atalanta x Napoli neste sábado marca a disputa entre o líder e o vice-líder do Campeonato Italiano neste início da temporada. Com início às 14h (Horário de Brasília), o confronto será no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, pela décima terceira rodada. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

A Atalanta não disputa competições internacionais este ano. Pela Série A, ocupa a segunda posição com 27 pontos, cinco a menos que o atual líder. Até aqui o elenco contabiliza oito vitórias, três empates e uma derrota neste início de temporada. Jogando em casa, promete dar trabalho aos adversários para garantir os três pontos.

Do outro lado, o Napoli segue na liderança do Campeonato Italiano com 32 pontos, conquistados em dez vitórias e dois empates, mantendo o aproveitamento em campo. Se vencer consegue aumentar a sua vantagem na primeira posição para oito pontos. O time se classificou em primeiro lugar na Champions este ano.

Onde assistir Atalanta x Napoli ao vivo hoje

O jogo da Atalanta x Napoli hoje tem transmissão na ESPN e Star +, a partir das 14h (Horário de Brasília).

Para todo o Brasil ao vivo, o canal está disponível somente em operadoras da TV fechada como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a sua operadora para adquirir a emissora na programação.

O torcedor também pode assistir na plataforma de streaming Star +, da Disney, pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv. Se preferir, acesse www.starplus.com.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo

TV: ESPN

Online: Star +

Escalações de Atalanta x Napoli hoje:

Os anfitriões ainda não podem contar com De Roon, Zappacosta e Muriel, todos lesionados.

Provável escalação da Atalanta: Musso; Djimsiti, Demiral, Rafael Tolói; Maehle, Koopmeiners, Pasalic, Scalvini, Hateboer; Rasmus e Lookman.

Os visitantes não terão novas baixas em seu plantel de jogadores.

Provável escalação do Napoli: Meret; Min-jae Kim, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhein e Kvaratskhelia.

Últimos jogos de Atalanta x Napoli

A última partida entre Napoli e Atalanta aconteceu em 03 de abril de 2022, na temporada passada, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano.

Disputado no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, o confronto terminou com vitória do Napoli por 1 x 3, com gols de Insigne, Elmas e Politano. De Roon descontou aos anfitriões.

O elenco do Napoli não venceu a temporada, mas terminou garantido com vaga na Champions.

Atalanta-Napoli: últimos jogos

Atalanta 1 x 3 Napoli

Napoli 2 x 3 Atalanta

Atalanta 4 x 2 Napoli

Jogos da rodada no Campeonato Italiano hoje

A décima terceira rodada do Campeonato Italiano traz dez embates neste fim de semana, entre sexta-feira, sábado e domingo neste início de temporada.

Confira quais são e os horários de cada um deles.

Udinese x Lecce

Sábado (05 de novembro):

11h - Empoli x Sassuolo

11h - Salernitana x Cremonese

14h - Atalanta x Napoli

16h45 - Milan x Spezia

Domingo (06 de novembro):

08h30 - Bolgna x Torino

11h - Monza x Verona

11h - Sampdoria x Fiorentina

14h - Roma x Lazio

16h45 - Juventus x Inter de Milão

