Moreirense x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo (14/02)

Fechando a décima nona rodada do Campeonato Português neste domingo (14), o Moreirense recebe o Benfica às 17h15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. A equipe de Jorge Jesus precisa dos três pontos para continuar brigando pela liderança. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Moreirense x Benfica: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Moreirense x Benfica

O time da casa não possui novas lesões em seu plantel e por isso deve entrar em campo com a mesma escalação da rodada anterior.

Possível Moreirense: Pasinato; Ba, Rosic, Vitória; Conté, Fabio Pacheco, Soares, D’ Alberto; Lucas, Walterson, Yan.

Ao time do Benfica, Gilberto, Jardel e André são baixas. Entretanto, o clube possui uma nova cara na convocação. Lucas Veríssimo, ex-Santos, pode estrear com a camisa do Benfica neste domingo.

Possível Benfica: Vlachodimos; Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Cervi, Everton, Taarabt; Nuñez, Seferović.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Português também traz outras partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.

Famalicão 0 x 0 B-SAD

Nacional 2 x 3 Farense

Vitória 1 x 3 Rio Ave

Porto 2 x 2 Boavista

Portimonense x Gil Vicente – 12h

Santa Clara x Braga – 14h30

Sporting x P. Ferreira – Segunda-feira – 17h15

Tondela x Marítimo – Terça-feira – 14h45

Como estão as equipes nesta temporada?

O Moreirense aparece em 8º lugar com vinte e quatro pontos. Assim, o time entra em campo neste domingo com o propósito alcançar o G4 português e ocupar uma vaga para competições internacionais da próxima temporada. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou também seis e perdeu seis.

Por outro lado, o Benfica permanece em 4ª posição com trinta e sete. A equipe de Jorge Jesus segue viva na busca pelo título do Campeonato Português, mas para isso, precisa continuar somando pontos e buscar a primeira posição da tabela. Por fim, enfrenta o Arsenal na Liga Europa.