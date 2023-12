Moreirense x Benfica: onde vai passar o jogo do Benfica hoje - 03/12

Para se manter na liderança do Campeonato Português, o Benfica busca os três pontos contra o Moreirense neste domingo, 03 de dezembro, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pela 21ª rodada. O jogo do Benfica começa às 15h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Benfica ao vivo?

A partida entre Moreirense e Benfica começa às 15h, horário de Brasília, e a única forma de assistir vai ser o Star Plus, serviço de streaming por assinatura. Nenhuma emissora de TV vai exibir o jogo do Campeonato Português neste domingo.

Dona dos direitos de transmissão do futebol português, a ESPN optou por não transmitir o jogo do Benfica porque irá exibir confrontos do Campeonato Espanhol e Inglês no mesmo horário.

O Star Plus, streaming da Disney, está disponível no site (www.starplus.com) e no aplicativo com acesso à internet em todo o país.

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos

Onde assistir: Star +

Como vem as equipes de Moreirense x Benfica?

Invicto há sete rodadas no Campeonato Português, o Moreirense ocupa a 6ª posição da tabela de classificação com 20 pontos, somados em seis vitórias, dois empates e três derrotas. O time vem de triunfo por 2 a 0 contra o Rio Ave antes da data FIFA.

Do outro lado, o Benfica assumiu a liderança do Campeonato Português após derrotar o Sporting no clássico antes da data FIFA de novembro. O elenco celebra 28 pontos com nove vitórias, um empate e uma derrota em 11 rodadas.

Provável escalação do jogo do Moreirense: Kewin; Marcelo, Fabiano, Maracás, Amador; Gonçalo Franco, Alan, Ismael; André Luís, Madson e Kodisang.

Provável escalação do jogo do Benfica: Trubin; Morato, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; João Mário, Florentino, João Neves; Rafa, Di Maria e Tengstedt.

