Pode ficar de fora? O que o Brasil precisa para se classificar na Copa

Seleção Brasileira disputa as Eliminatórias da América do Sul em busca de uma vaga

Única seleção de futebol cinco vezes campeã do mundo, o Brasil disputa as Eliminatórias da América do Sul, organizada pela Conmebol, para garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026, de 11 de junho a 19 de julho em três países. Entenda o caminho da Seleção Brasileira e do que o elenco precisa para carimbar o passaporte.

Brasil na classificação para a Copa do Mundo 2026

Para chegar na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira precisa terminar entre os seis primeiros times na tabela de classificação das Eliminatórias da América do Sul. Caso fique em sétimo lugar, os brasileiros terão que enfrentar a repescagem intercontinental.

Mas o Brasil pode ficar fora da Copa do Mundo? A boa notícia é que as chances são pequenas, já que são muitas vagas a serem distribuídas e a Seleção Brasileira nunca ficou fora de um Mundial da FIFA, até quando teve campanhas ruins nas Eliminatórias de 1994, 2002, 2010 e 2018.

Sob o comando do treinador Fernando Diniz, o Brasil encerra 2023 em 6º lugar nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, atrás do Equador que começou a competição com menos três pontos devido à punição da Conmebol. O resultado contra a Argentina - que trouxe confusão entre torcedores antes da bola rolar no Maracanã - foi o momento em que torcedores entenderam a crise da Seleção Brasileira.

A Seleção Brasileira estreou de forma positiva nas Eliminatórias da América do Sul, em 08 de setembro, ao golear a Bolívia por em 5 a 1 no Mangueirão. Na semana seguinte, Marquinhos deu a vitória ao Brasil contra o Peru, no Estádio Nacional, em Lima, por 1 a 0.

Em 12 de outubro, a Seleção teve o seu primeiro resultado ruim. Contra a Venezuela, na Arena Pantanal, somou apenas um ponto após sofrer o empate no segundo tempo em 1 a 1. No Centenário em 17 do mesmo mês, a equipe de Diniz sofreu a primeira derrota na competição. Foi contra o Uruguai, 2 a 0, com Neymar em campo.

Na abertura da rodada em novembro, dia 16, a Colômbia derrotou a Seleção por 2 a 1, em Barranquilla, com dois gols de Luis Diaz. Para fechar a participação do Brasil nas Eliminatórias em 2023, a vitória da Argentina em 0 a 1, no Maracanã, apresentou ao grupo brasileiro a sua primeira derrota em casa na história das qualificatórias.

Quantas seleções se classificam nas eliminatórias da Copa?

Com exceção de Estados Unidos, Canadá e México, anfitriões da próxima Copa do Mundo que asseguram automaticamente a vaga, 45 seleções se classificam para a popular festa do futebol. Para chegar a este número, a federação de cada continente organiza as Eliminatórias, seguindo as regras da FIFA.

Com o aumento no número de participantes, cresceu também o número de vagas distribuídas entre os continentes. Na América do Sul, por exemplo, são 6 vagas diretas e uma para a repescagem. Além do Brasil, jogam também as Eliminatórias a Argentina, Bolívia, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Equador, Paraguai, Chile e Peru.

A Europa, por ter o maior número de seleções, tem 16 vagas diretas para o Mundial. A África traz 9 diretas e uma na repescagem mundial, enquanto a Ásia coleciona 9 vagas diretas e uma na repescagem. A CONCACAF, da América do Norte, Central e Caribe, distribuirá seis vagas diretas e duas na repescagem.

A Oceania, por ser o menor continente, dará apenas uma vaga direta e outra na repescagem, como foi o caso da Austrália em 2022, que carimbou o seu passaporte através da repescagem intercontinental.

Europa: 16 vagas diretas

África: 9 vagas diretas + uma na repescagem

América do Sul: 6 vagas diretas + uma na repescagem

Oceania: 1 vaga direta + uma na repescagem

CONCACAF: 6 vagas diretas + duas na repescagem

Ásia: 8 vagas diretas + uma na repescagem

E se o Brasil for para a repescagem?

Caso a Seleção Brasileira termine em 7º lugar na tabela das Eliminatórias da América do Sul, o time vai direto para a repescagem mundial ou playoffs. Em toda a história o Brasil nunca jogou a repescagem, portanto as chances são muito pequenas.

A repescagem é a última chance que as seleções tem de conquistar a tão sonhada vaga para o Mundial dentro de campo. Organizada pela FIFA, o torneio também é conhecido como playoffs intercontinentais por reunir equipes de todos os continentes.

A repescagem é dividida em duas fases: a primeira coloca frente a frente as quatro equipes dos diferentes continentes com os piores desempenhos no ranking da FIFA. São partidas únicas, onde o vencedor avança para a próxima rodada e o perdedor se despede da chance de jogar o Mundial. Enquanto isso, os dois ganhadores da primeira fase vão enfrentar as duas seleções com a melhor posição no ranking da FIFA, também em partida única. O prêmio para quem vencer é jogar a Copa do Mundo em 2026.

A data da repescagem ainda não foi definida, assim como o sorteio para formar os chaveamentos.

Onde será a Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA em 2026 será sediada no Canadá, Estados Unidos e México, a primeira edição a ser realizada em três países. A candidatura, que derrotou Marrocos, foi escolhida por votação no Congresso da FIFA em 2018, em Moscou.

No total, 16 cidades foram escolhidas para receber os jogos da competição. Por ser o maior país os Estados Unidos tem a maioria, 11 cidades, sendo Boston, Los Angeles, Seattle, São Francisco, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Filadélfia, Miami e Nova York. Já o Canadá recebe as partidas em Vancouver e Toronto.

O México sediará o Mundial na Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

A FIFA também já decidiu quais serão os estádios a receber os jogos da Copa do Mundo em 2026. No Canadá, o Toronto Stadium e BC Place Vancouver foram os escolhidos por serem os maiores do país. Já no México, o Estadio Azteca Mexico City, com 83 mil lugares, Estadio Guadalajara e Estadio Monterrey sediarão o evento.

Nos Estados Unidos, vão receber a Copa do Mundo os estádios dos times da MLS, o campeonato de futebol norte-americano, como o Atlanta Stadium, Boston Stadium, Dallas Stadium, Houston Stadium, Kansas City Stadium, Estádio de Los Angeles, Estádio de Miami, New York Stadium, San Francisco Bay Area Stadium, Philadelphia Stadium e Seattle Stadium.

Para tornar o grande baile do futebol ainda mais acirrado, a FIFA aumento de 32 para 48 o número de seleções que vão participar do Mundial. O formato continua o mesmo, dividido em fase de grupos e etapa eliminatória, com pequenas mudanças entre as rodadas.

