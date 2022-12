Confira todos os detalhes do Mundial de Clubes com Flamengo e Real Madrid no ano de 2023

Mundial de Clubes no Marrocos 2023 FIFA: data e local do torneio com Flamengo

Mundial de Clubes no Marrocos 2023 FIFA: data e local do torneio com Flamengo

Com Flamengo e Real Madrid classificados, a FIFA definiu a data e o local do Mundial de Clubes. As equipes disputarão o título de melhor elenco na temporada, além da taça dourada. Saiba quando será o Mundial de Clubes no Marrocos em 2023 e como funciona.

LEIA TAMBÉM: Argentina x França: a Globo vai transmitir a final da Copa do Mundo 2022?

Mundial de Clubes no Marrocos vai ser em fevereiro de 2023

Com a presença de Flamengo e Real Madrid, o Mundial de Clubes da FIFA será disputado entre 1 e 11 de fevereiro de 2023 no Marrocos.

Inicialmente, a competição seria realizada em dezembro de 2022 mas, com a Copa do Mundo no Catar acontecendo neste momento, a FIFA teve de transferir o torneio para o ano seguinte. Sete equipes, seis representando os continentes e a convidada por ser anfitrião, vão jogar o Mundial de Clubes no Marrocos.

No entanto, a Recopa Sul-Americana está marcada também para fevereiro. Neste caso, a Conmebol terá que alterar a data já que o Flamengo também vai disputar o torneio por ser campeão da Libertadores.

Com o sucesso da Seleção de Marrocos na Copa do Mundo, a sede ganhou ainda mais força para receber a competição em fevereiro de 2023. Segundo a ESPN, a cidade de São Paulo também foi cogitada como sede.

Confira o anúncio da FIFA.

Confirmed ✅ The FIFA Council has announced that Morocco will host the 2022 #ClubWC! 🏆 pic.twitter.com/y6p0EBYovP — FIFA.com (@FIFAcom) December 16, 2022

Mundial de Clubes 2023 times classificados

Cinco times já estão garantidos no Mundial de Clubes da FIFA em 2023, no Marrocos. São eles os campeões da América do Sul, da Europa, Oceania, América do Norte e África.

Ainda faltam definir o representante do país sede e o da Ásia. No entanto, o continente asiático só termina o seu campeonato em fevereiro, ou seja, na mesma data da competição da FIFA. Por isso, resta saber quem será o escolhido pela entidade.

Confira os times já classificados para o Mundial da FIFA.

América do Sul: Flamengo, campeão da Libertadores

Europa: Real Madrid, campeão da Champions League da UEFA

África: Wydad Casablanca (Marrocos), campeão da Champions

América do Norte, América Central e o Caribe: Seattle Sounders (EUA) campeão da Concachampions

Oceania: Auckland City, campeão da temporada

País-sede: como já existe um time de Marrocos na competição, o Al Ahly, do Egito, deve ser chamado já que foi o vice-campeão africano.

Ásia: O representante da Ásia será o vencedor da Liga dos Campeões da AFC. Porém, a final está marcada para depois do Mundial de Clubes, o que torna a dúvida de quem será o representante asiático.

Como funciona o torneio da Fifa?

Sete equipes jogam o Mundial de Clubes da FIFA em 2023. Esta será uma das últimas edições a ser disputada no antigo molde, já que a partir de 2025 a entidade confirmou a mudança na competição.

Entre as equipes, seis representam um continente, enquanto o sétimo é o convidado do país sede para jogar em campo com os adversários.

Todos os jogos das fases acontecem em partida única. A primeira rodada funciona como playoffs, onde o time da Oceania enfrenta o convidado anfitrião, quem vencer vai para as quartas de final jogar contra o campeão da África, Ásia ou Concacaf.

Do outro lado, os vencedores da Champions League da Europa e Libertadores entram na semifinal direto, sem precisar passar pelas fases anteriores. A FIFA realiza sorteio para definir os adversários em cada uma das chaves antes da competição ter início.

LEIA TAMBÉM:

Tatuagens do Messi: 11 desenhos escolhidos pelo craque da Argentina

Qual vai ser o salário do Vitor Pereira no Flamengo em 2023?

Quantos Brasileirão o Flamengo tem? Confira os títulos do clube