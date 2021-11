Mura x Tottenham: onde assistir e horário do jogo de hoje (25/11)

As equipes de Mura x Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira, 25/11, a partir das 14h45 (horário de Brasília), e, confronto válido pela quinta rodada do grupo G, na Conference League, jogando no Stadion Ljudski vrt. Confira as informações para assistir ao jogo.

Onde assistir Mura x Tottenham: O confronto entre Mura e Tottenham terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Stadion Ljudski vrt, cidade de Maribor, na Eslovênia

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem pontos marcados, o Mura já está eliminado da Conference League e vai entrar em campo nesta quinta-feira somente para cumprir tabela. Porém, jogando em casa, o elenco espera contar com a vitória para fazer a festa dos torcedores e, quem sabe assim, marcar a sua primeira vitória.

Enquanto isso, o Tottenham aparece em segundo lugar com 7 pontos, contabilizando duas vitórias, um empate e outra derrota na campanha. Dessa maneira, ainda tem a chance de se classificar para a próxima fase se vencer o confronto desta quinta-feira e os seus adversários tropeçarem na rodada, o que pode acontecer em seu favor.

Escalações de Mura x Tottenham:

Comandado por Antonio Conte, o Tottenham é o grande favorito para vencer o confronto de hoje. Além de contar com os melhores jogadores, aparece melhor no grupo.

MURA: Obradovic; Sturm, Karamarko, Marusko, Karnicnik, Kous; Pucko, Lorbek, Horvat, Lotric; Mulahusejnović

TOTTENHAM: Lloris; Tanganga, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Winks, Reguillon; Lucas, Son, Sessegnon

