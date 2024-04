Na Band? Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje contra Nova Iguaçu

Valendo o título! Flamengo e Nova Iguaçu enfrentam neste domingo, 7, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca 2024. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 0, o Rubro-Negro pode perder por até 4 de diferença. Veja onde assistir na TV aberta.

Onde vai passar o jogo do Flamengo?

O jogo do Flamengo vai passar ao vivo na Band, na TV aberta, BandSports, plataforma de streaming da emissora e Goat no Youtube.

Para a final, Tite deve levar a campo a seguinte escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

O Nova Iguaçu deve escalar Fabrício, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Fraga, Albert e Yago; Bill, Xandinho e Carlinhos.

Como assistir a Band online?

Além de acompanhar a emissora na televisão, também dá para assistir a programação completa no site e na plataforma de streaming 100% gratuita em qualquer lugar do Brasil.

O site www.band.uol.com.br disponibiliza a programação em tempo real - e com imagens - de graça. O usuário só precisa entrar no portal, clicar em "ao vivo" e escolher o ícone da Bandeirantes. Depois, se cadastre com email e a senha e pronto.

Outra opção é o BandPlay, plataforma de streaming da emissora. Acesse o site www.bandplay.com ou baixe o aplicativo no Android ou iOS de graça, faça o cadastro e veja o canal ao vivo.

Mas lembre-se que ambas as opções só funcionam de acordo com a sua localização. Portanto se você mora no Rio de Janeiro vai acompanhar a programação do estado carioca.

Maiores campeões do estadual carioca

O Flamengo é o maior campeão do Campeonato Carioca com 37 títulos. O Fluminense, atual campeão, soma 33, diferença de cinco troféus entre os dois. O Vasco tem 24 e o Botafogo 21 títulos.

Quem também aparece na lista de campeões é o América, Bangu, São Cristóvão e Paissandu, times que também jogam ou já participaram da primeira divisão em certos momentos da história.

Flamengo - 37 títulos

Fluminense - 33 títulos

Vasco - 24 títulos

Botafogo - 21 títulos

América RJ - 7 títulos

Bangu - 2 títulos

São Cristóvão - 1 título

Paissandu - 1 título

>> Quais títulos o Flamengo não tem?