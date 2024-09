Jogo será no Maracanã

Na Globo? Horário e onde assistir o jogo do Flamengo contra o Athletico (29/9)

Nesse domingo, 29 de setembro, tem jogo do Flamengo contra o Athletico pela 28ª rodada do Brasileirão. O Maracanã recebe a partida às 20h (de Brasília), com transmissão pela TV e internet, mas não passará na TV Globo.

Transmissão do jogo do Flamengo hoje

O Sportv e Premiere transmitem o jogo do Flamengo x Athletico, a partir das 20h. Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo, nem mesmo A TV Globo ou SBT.

Hoje, a Globo exibe os jogos do Corinthians e Fluminense para SP e Rio, respectivamente.

Atualmente, o Rubro-Negro está em quarto lugar na tabela com 45 pontos e busca continuar subindo. Já os paranaenses estão em 15º e buscam ficar mais longe da zona de rebaixamento.

Escalação

Hoje, Tite pode levar a campo Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Alcaraz, Gerson e Matheus Gonçalves; Plata e Gabigol. Os jogdores Pedro, Everton Cebolinha e Viña, Michael, Luiz Araújo e Carlinhos não jogam.

O Athletico tem no elenco para esse jogo Mycael; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani (Pablo).

Davi de Oliveira Lacerda (CD/ES) é o árbitro.