Vai passar na Globo? Horário e onde assistir o jogo do Corinthians contra o São Paulo

São Paulo e o Corinthians viajam para Brasília nessa domingo, dia 29 de setembro, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Mané Garrincha começa às 16h (de Brasília) e terá transmissão na TV aberta.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje

O jogo deste domingo, 29, vai passar na TV Globo SP com retransmissão gratuita no Globoplay, e também no Premiere, a partir das 4 horas da tarde. No Rio, a emissora carioca exibe a partida do Fluminense.

O palco do Majestoso neste domingo é em Brasília porque o cantor Bruno Mars faz show no Morumbis, o que impede o uso do local.

Apesar do jogo não ser em casa, o SPFC não chega pressionada para o jogo, já que o clube ocupa a quinta posição na tabela do Brasileirão.

Já o Corinthians vê uma oportunidade de sair da área de rebaixamento. Nos últimos 4 jogos, o Alvinegro só conquistou vitórias e tem mostrado uma nova cara no campeonato.

Contudo, o histórico mostra que o Timão nunca ganhou do São Paulo em jogos fora do estado.

Escalação

Provável do São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e Luciano; Calleri.

Provável do Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

>> faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2024