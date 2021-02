Napoli x Atalanta: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (03/02)

Napoli e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (03), às 16h45, no Estádio Diego Armando Maradona, pela semifinal da Copa da Itália. Em dois jogos, quem vencer hoje sai na frente com vantagem na disputa pela vaga na final. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Napoli x Atalanta: onde assistir ao vivo?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 16h45 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Napoli x Atalanta

Ao time do Napoli, Mertens não estava presenta no banco durante o jogo do fim de semana e, por isso, também deve estar fora da partida desta quarta-feira (03).

Possível Napoli: Ospina; Manolas, Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Demme, Zieliński; Lozano, Insigne, Petagna.

Ademais, para a Atalanta, os jogadores Palomino e Hateboer não aparecem na lista de convocados divulgada pelo clube.

Possível Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; de Roon, Freuler, Maehle, Ruggeri; Miranchuk, Zapata, Ilicic.

Confira os jogos da Copa da Itália

Além disso, outra partida de ida também acontece pela semifinal da Copa da Itália nesta semana. Então, saiba qual o resultado do jogo de ontem.

Inter de Milão 1 x 2 Juventus

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 5ª posição com trinta e sete pontos, o Napoli continua na briga pela liderança do Campeonato Italiano. Entretanto, mesmo assim esbarra em bons oponentes na tabela, tanto na parte de cima como em baixo. Dessa maneira, venceu doze jogos, empatou um e perdeu seis. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Granada.

Enquanto isso, a Atalanta vem logo atrás, em 7º com trinta e seis. Com o propósito de chegar ao G6, a equipe precisa somar pontos nas próximas rodadas se quiser alcançar a parte de cima da classificação. Ao todo, possui dez vitórias, seis empates e quatro derrotas. Ademais, enfrenta o Braga na Liga Europa.