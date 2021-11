Napoli x Lazio: saiba onde assistir, horário e escalações – 28/11

Querendo aumentar a vantagem que tem na liderança, o Napoli enfrenta a Lazio neste domingo, 28/11, ao vivo pela décima quarta rodada do Campeonato Italiano a partir das 16h45 (horário de Brasília) no Estádio Diego Armando Maradona. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo do Napoli x Lazio hoje.

Onde assistir Napoli x Lazio: O confronto entre Napoli e Lazio hoje ao vivo terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, cidade de Napoli, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar do Campeonato Italiano com 32 pontos, o Napoli quer se manter na posição até o fim da temporada para quem sabe assim sair da fila e conquistar o troféu novamente. Com a vantagem no saldo de gols, o time anfitrião precisa da vitória neste domingo já que o Milan também joga hoje e possui a mesma pontuação. Por fim, venceu até o momento dez jogos, empatou dois e perdeu um.

Enquanto isso, a Lazio vem logo atrás em sexta posição com 21 pontos, ou seja, consegue crescer cada vez mais nas rodadas em campo, diferente da temporada passada. Com seis triunfos, três empates e quatro jogos perdidos, a equipe promete colocar em campo os seus melhores atletas para levar para casa os pontos necessários para subir na tabela.

Escalações de Napoli x Lazio:

Enquanto a equipe visitante não tem novas baixas no platel de jogadores, o elenco napolitano não conta com Ounas, Anguissa, Malcuit e Osimhen, lesionados.

NAPOLI: Ospina; Rui, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo, Demme, Fabián Ruiz, Elmas, Zielinski; Lozano, Petagna

LAZIO: Reina, Felipe, Lazzari, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

