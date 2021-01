Napoli x Parma: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (31/01)

Pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Napoli e Parma entram em campo neste domingo (31), às 14h, no Estádio Diego Armando Maradona. Enquanto um briga pela liderança da competição, o outro precisa se afastar da zona de rebaixamento de qualquer maneira. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Napoli x Parma: onde assistir ao vivo?

O jogo possui transmissão do canal Bandsports, na tv fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

Possíveis escalações de Napoli x Parma

A equipe do Napoli não possui nenhuma nova baixa no plantel neste momento. Por isso, é provável que a equipe titular seja a mesma da rodada passada pelo Campeonato Italiano.

Possível Napoli: Ospina; Manolas, Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zieliński; Lozano, Insigne, Petagna.

O Parma também deve entrar em campo com a mesma formação do jogo passado, já que todos os atletas do elenco principal aparecem na convocação divulgada pelo clube.

Possível Parma: Sepe; Pezzella, Conti, Iacoponi, Gagliolo; Grassi, Kurtic, Hernani; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Torino 1 x 1 Fiorentina

Bologna 1 x 2 Milan

Inter de Milão 4 x 0 Benevento

Sampdoria 0 x 2 Juventus

Spezia x Udinese – 08h30

Cagliari x Sassuolo – 11h

Crotone x Genoa – 11h

Atalanta x Lazio – 11h

Roma x Verona – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 6º lugar no Campeonato Italiano está o Napoli com trinta e quatro pontos. Visando diminuir a diferença com os primeiros colocados, a equipe de Gattuso precisa dos três pontos para, assim, seguir brigando na parte de cima da tabela. Dessa maneira, venceu onze jogos, empatou um e perdeu seis. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Granada.

Por outro lado, o Parma não tem uma boa temporada. Em 19ª posição, na zona de rebaixamento, o time visitante tem a chance de escapar da degola se ganhar o jogo de hoje. Entretanto, precisa torcer também por tropeços de seus rivais de tabela. Ao todo, possui duas vitórias, sete empates e dez derrotas.