Napoli x Salernitana: onde vai passar e horário hoje – 23/01

Em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Napoli x Salernitana se enfrentam neste domingo, 23/01, a partir das 11h (horário de Brasília), jogando no Estádio Diego Armando Maradona. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na TV então por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Napoli x Salernitana:

A ESPN 3 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: ESPN 3

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Napoli x Salernitana:

Os anfitriões não tem baixas no plantel de jogadores para o jogo de hoje.

Do outro lado, entretanto, Duric, Gagliolo, Gondo, Coulibaly, Strandberg, Fiorillo e Bogdan são desfalques.

Escalação do jogo do Napoli: Meret (Ospina); Jesus, Mário Rui, Rrahmani, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Lobotka; Zielinski, Elmas; Zielinski, Lozano; Osimhein

Escalação do jogo do Salernitana: Belec; Delli Carri, Motoc, Veseli; Kechida, Schiavone, Obi, Di Tacchio, Ranieri; Bonazzoli, Gondo

Como estão as equipes na temporada?

Em terceiro lugar do Campeonato Italiano com 46 pontos, o Napoli se mantém vivo na luta pela liderança da competição em todas as rodadas. Neste domingo, entretanto, o elenco napolitano pode assumir a vice-liderança do torneio se vencer o seu jogo e o Milan tropeçar na rodada.

Enquanto isso, o Salernitana continua a sua jornada na lanterna do Campeonato Italiano com apenas 10 pontos, ou seja, venceu três jogos, empatou dois e perdeu ao todo dezesseis partidas. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje, não consegue se afastar da lanterna, mas soma pontos, o que é extremamente importante.

Relembre o último jogo entre Napoli x Salernitana.

