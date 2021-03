Náutico x Vitória: saiba onde assistir ao vivo jogo de hoje – 27/3

O Náutico recebe o Vitória-PE, neste sábado (27), às 19h (horário de Brasília), na abertura da 4ª rodada do Campeonato Pernambucano 2021. Jogando em casa, no Estádio dos Aflitos, em Recife, o Timbu vai em busca dos três pontos para manter a liderança do Estadual. Com 100% de aproveitamento, a equipe de Hélio dos Anjos venceu os três jogos até então e soma nove pontos.

Como assistir Náutico x Vitória

O canal SporTV, nos canais fechados, exibe o confronto ao vivo, a partir das 19h (horário de Brasília), deste sábado, 27 de março. No entanto, o confronto não terá exibição na televisão aberta.

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Onde e quando será Náutico e Vitória?

A partida de abertura da 4ª rodada do Campeonato Pernambucano 2021 será de mando de campo do Timbu. Por isso, Náutico e Vitória se enfrentam no Estádio dos Aflitos, em Recife, no Estado de Pernambuco.

A equipe Alvirrubro segue com uma campanha perfeita no Estadual até então. Em três jogos, o clube venceu todos e possui o melhor ataque e uma das melhores defesas da competição até então. Na estreia, o clube passou por Central em goleada de 5 a 0. Na sequência, triunfos diante do Sete de Setembro pelo placar mínimo e então Vera Cruz por 3 a 1.

Por outro lado, o Vitória é o lanterna do Estadual, mas com apenas um ponto conquistado. Perdeu para o Santa Cruz na estreia, empatou com o Vera Cruz na segunda rodada, e por fim, perdeu para os afogados.

Tabela da 4ª rodada do Campeonato Pernambucano

Náutico x Vitória – 19h

Domingo

Sete de Setembro x Afogados – 15h

Sport x Central – 16h

14/4 – Quarta

Vera Cruz x Salgueiro – 15h

28/4 – Quarta

Retrô x Santa Cruz – 19h

