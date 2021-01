Navalcarnero x Granada: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (28/01)

Pelas oitavas de final da Copa do Rei, as equipes do Navalcarnero e Granada se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 15h, no Estadio Municipal Mariano González. Em jogo único, quem vencer o confronto está classificado para as quartas de final. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Navalcarnero x Granada: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Navalcarnero x Granada

A equipe da casa não possui nenhuma nova lesão em jogadores do seu plantel. Por isso, é esperado que a escalação seja a mesma do jogo disputado no fim de semana.

Possível Navalcarnero: González; Alonso, Fratelli, Jalmez, Calarge; Esnálder, García; Blázquez, Rodríguez, del Moral; Facundo Esnálder.

Ao time do Granada, apenas Yan Eteki e Yangel Herrera seguem lesionados, desfalcando a equipe no confronto de hoje.

Possível Granada: Silva; Duarte, Foulquier, Sánchez, Neva; Vallejo, Montoro, Kenedy, Milla, Machis; Suárez.

Confira os jogos das oitavas da Copa do Rei

Além disso, a semana também trouxe outros jogos pelas oitavas de final da Copa do Rei. Confira então os resultados dos confrontos e o horário do outro jogo de hoje.

Real Valladolid 2 x 4 Levante

Girona 0 x 1 Villarreal

Betis 3 x 1 Real Sociedad

Sevilla 3 x 0 Valencia

Almeria 0 (5) x (4) 0 Osasuna

Rayo Vallecano 1 x 2 Barcelona

Alcoyano x Ath. Bilbao – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Navalcarnero disputa a terceira divisão do futebol espanhol, conhecida como Segunda División B. Dessa maneira, aparece no grupo 5 da divisão A, ocupando o 4º lugar com catorze pontos no total. Venceu três jogos, empatou cinco e perdeu dois.

Enquanto isso, o Granada aparece em 7ª posição com vinte e oito pontos na elite do Campeonato Espanhol. O time faz uma boa temporada, com o propósito de garantir uma vaga em competições internacionais, principalmente a Champions League. Por fim, joga contra o Napoli na segunda fase da Liga Europa.