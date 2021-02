Newell’s Old Boys x Boca Juniors: onde assistir ao jogo de hoje (21/02)

Newell’s Old Boys e Boca Juniors se enfrentam neste domingo (21) a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em jogo da segunda rodada do Campeonato Argentino. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Newell’s Old Boys x Boca Juniors: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam Newell’s Old Boys x Boca Juniors para o jogo?

Na classificação da Copa da Liga Argentina, ou Campeonato Argentino, o Newell’s aparece em 12º zerado em pontos, isso porque o time ainda não venceu. Portanto hoje entra em campo com o propósito de somar os primeiros pontos na temporada. Assim, para o confronto, está sem Pérez, já que foi expulso na última rodada.

Enquanto isso, o Boca possui apenas um ponto em 8º, tendo em mente o mesmo próposito do time rival, que é garantir pontos para subir na classificação. Então, é provável que Carlitos Tévez não entre em campo neste domingo após a morte de seu pai.

Possíveis escalações

Possível Newell’s Old Boys: Aguerre; Bíttolo, Capasso, Cabral, Nadalín; Rivero, Sforza; Marcioni, Cacciabue, Castro; Scocce.

Possível Boca Juniors: Andrada; Jara, Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Varela, Capaldo; Cardona, Villa, Tévez, Zárate.

Últimos jogos de Newell’s Old Boys e Boca Juniors

Pela primeira rodada do Campeonato Argentino, o Newell’s foi derrotado pelo Vélez por 1 a 0 fora de casa no último sábado (13). Por fim, o Boca ficou no 2 a 2 contra o Gimnasia em casa, na Bombonera.

