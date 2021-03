Neymar está fora de jogo pela Copa da França, afirma técnico do PSG

Fora dos gramados desde o dia 10 de fevereiro ao sofrer lesão no adutor esquerdo, Neymar também não estará presente no elenco do PSG na partida contra o Lille nesta quarta-feira (17), pelas oitavas de final da Copa da França, no Parc des Princes. A informação foi confirmada pelo técnico do Paris, Maurício Pochettino, em entrevista coletiva. Então, saiba quando o craque deve voltar a vestir a camisa do clube.

Lesão de Neymar

Em partida válida pela Copa da França no dia 10 de fevereiro, o PSG vencia o Caen, da segunda divisão francesa, com gol de Kean. Entretanto, aos 10 minutos, o brasileiro sofreu uma dura entrada de Yago e ficou no chão.

Depois de atendimento, Neymar saiu de campo para o vestiário, entregou a braçadeira para Mbappé e seques esperou a substituição de Mauricio Pochettino, reforçando assim a ideia de estar machucado gravemente. Ao final da partida, o técnico falou sobre a possível lesão. Para ele, era impossível prever o que realmente aconteceu.

No dia seguinte, o clube se posicionou e confirmou em comunicado que Neymar sofreu uma lesão no adutor longo esquerdo.

Pochettino confirma Neymar fora da Copa da França

Mauricio Pochettino, técnico do PSG, falou em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (16) sobre o caso do brasileiro. Assim, para ele, a presença de Neymar no plantel é indispensável.

“O objetivo é que ele jogue o mais rápido possível. Como dizemos, o principal é que ele fica melhor a cada dia. Veremos se ele estará disponível para a viagem a Lyon, isso seria bom para toda a equipe.”

Quando Neymar volta a jogar pelo PSG?

De acordo com o treinador, o clube parisiense espera contar com o jogador no próximo domingo (21), em jogo da 30ª rodada do Campeonato Francês contra o Lyon. Neste momento, o PSG briga pela liderança com Lille e o próprio Lyon.

Qual é o salário do Neymar? Saiba quanto o craque ganha por mês