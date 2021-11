Neymar vai jogar hoje contra a Colômbia? Confira a escalação

Depois de marcar contra o Uruguai no último jogo da Seleção, o atacante Neymar enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira, 11/11, às 21h30, na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Com o camisa 10 em campo, saiba qual será a provável escalação do Brasil no jogo de hoje.

Onde vai passar o jogo do Brasil x Colômbia hoje ao vivo

Neymar vai jogar hoje contra a Colômbia?

Sim, Neymar vai ser titular no jogo de hoje contra a Colômbia. O craque do Paris Saint-Germain desfalcou o elenco contra a Venezuela em outubro por suspensão, mas voltou aos gramados na goleada contra o Uruguai na rodada de número 12.

Com o fim das Eliminatórias em 15 de outubro, Neymar voltou para o PSG com dores na virilha, o que impediu o atacante de jogar pelo clube na Champions League e no Campeonato Francês. Uma semana depois, o brasileiro voltou a ser relacionado pelo técnico Pochettino para enfrentar o Olympique de Marseille por 80 minutos.

Recuperado, Neymar deverá ser titular nos dois jogos do Brasil na Data FIFA em novembro.

Qual é a escalação da Seleção Brasileira para o jogo de hoje?

Próximo de garantir a classificação antecipada, o técnico Tite terá que escalar os principais jogadores para a partida desta quinta-feira. No entanto, o comandante sofreu com lesões de última hora e precisou mudar todo o planejamento.

O gaúcho teve que substituir Roberto Firmino, do Liverpool, e Lucas Veríssimo, jogador do Benfica, por Vinícius Junior, do Real Madrid, e Gabriel Magalhães, Arsenal, para suceder respectivamente os atletas em novembro.

Confira a provável escalação do Brasil com Neymar hoje.

Escalação do Brasil: Alisson (Ederson); Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar, Gabriel Jesus.

Quantos pontos o Brasil tem nas Eliminatórias da Copa?

A Seleção Brasileira tem 31 pontos nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2022. Liderando a classificação com folga, o elenco de Tite pode confirmar a vaga nos próximos dias se vencer os dois confrontos em novembro, a última Data FIFA do ano.

1 Brasil – 31 pontos

2 Argentina – 25 pontos

3 Equador – 17 pontos

4 Colômbia – 16 pontos

5 Uruguai – 16 pontos

6 Chile – 13 pontos

7 Bolívia – 12 pontos

8 Paraguai – 12 pontos

9 Peru – 11 pontos

10 Venezuela – 7 pontos