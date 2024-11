Onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões da Ásia

Neymar vai jogar? Onde assistir o jogo do Al Hilal hoje (04/11/24)

O jogo do Al Hilal é contra o Esteghlal nessa segunda-feira, 4 de novembro, na Liga dos Campeões da Ásia. O confronto vai ser às 15h (de Brasília) na Kingdom Arena, em Riyadh, na Arábia Saudita. A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Al Hilal x Esteghlal: onde assistir

Para acompanhar o jogo, os fãs de futebol asiático têm a opção de assistir diretamente pela ESPN na TV a cabo, que exibirá todos os lances e a análise completa do confronto. A outra opção é o Disney+, que disponibiliza o conteúdo de maneira online, garantindo acesso pelo celular, computador ou smart TV para quem estiver conectado ao stream

Portanto, reserve seu horário e prepare-se para acompanhar cada minuto dessa partida importante entre Al Hilal e Esteghlal.

A partida da Liga dos Campeões entre Al Hilal e Esteghlal hoje, 4, começa às 15h, horário de Brasília.

Como estão os times

O Al Hilal está em forma fantástica, tendo vencido 14 das últimas 15 partidas. Eles marcaram 3+ gols em 11 dessas vitórias e não estão mostrando sinais de que vão diminuir o ritmo.

O time de Jorge Jesus venceu por 5 a 4 no Al Ain em seu jogo anterior na Liga dos Campeões da AFC. Eles retornaram à Liga Saudita com uma vitória de rotina por 2 a 0 contra o Al Taawoun antes de uma vitória por 4 a 1 no Al Tai na King's Cup.

O Al Hilal vem de um empate de 1 a 1 com o Al Nassr, onde ficou para trás no 1º minuto. Eles voltaram para casa fortes e empataram merecidamente no 77º minuto por meio de Sergej Milinković-Savić.

Neymar saiu do banco na vitória por 5 a 4 sobre o Al Ain, mas não foi visto desde então.

Já o Esteghlal está em péssima forma, tendo perdido seis das sete partidas anteriores. Javad Nekounam foi demitido no início de outubro, Sohrab Bakhtiarizadeh assumiu o comando por três jogos antes de Pitso Mosimane assumir o cargo.

O novo técnico viu seu time perder por 3 a 1 para o Kheybar Khorramabad em seu jogo de estreia no comando.

O Esteghlal voltou para casa, onde sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Tractor, o que o deixa em 14º lugar na tabela da Liga Profissional do Golfo Pérsico, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Escalações

A provável escalação inicial do Al-Hilal para hoje é Bono; João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Hassan Al Tambakti e Renan Lodi (Moteb Al-Harbi); Mohamed Kanno, Sergej Milinkovic Savic e Malcom (Neymar); Mohammed Al-Qahtani (Marcos Leonardo), Salem Al-Dawsari e Aleksandar Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

A provável escalação do Esteghlal para a partida é: Hosseini; Rezaeian, Moradmand, Raphael Silva e Jalali; Ndong, Niknafs, Kakuta, Eslami e Masharipov; Ramezani. Técnico: Sohrab Bakhtiarizadeh.

O Al Hilal é um dos melhores times da Ásia e o Esteghlal é um clube em crise. Sendo assim, é esperada uma vitória confortável do time da Arábia Saudita na Liga dos Campeões da AFC.

