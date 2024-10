Neymar vai jogar? Onde assistir o jogo do Al Hilal hoje hoje (29/10/24)

O jogo do Al Hilalr é contra o Al Taee nessa terça-feira, 29 de outubro, na Copa do Rei Saudita. O confronto vai ser às 12h7 (de Brasília) no Estádio Prince Abdulaziz bin Musa'ed Sports City, localizado na cidade de Há'il, na Arábia Saudita.

Al Taee x Al Hilal: onde assistir

A partida do Campeonato Saudita entre Al Taee e Al Hilal hoje, 29, começa às 15h, horário de Brasília, e os torcedores do Brasil podem assistir no GOAT - Youtube de graça em qualquer lugar do país.

Dá também para assistir no site do Youtube e também no aplicativo em aparelhos com acesso à internet. Assistir Youtube no computador: Abra o site www.youtube.com, digite na barra de busca 'Canal GOAT' e clique na primeira opção que aparecer na sua tela, com o ícone amarelo. Desça a tela e encontre a aba 'Transmissões ao vivo' e clique na partida do Al-Hilal.

A partida de hoje acontece no Estádio Prince Abdulaziz bin Musa'ed Sports City, localizado na cidade de Há'il, na Arábia Saudita. O estádio, inaugurado em 1981, passou por uma reforma (que também foi uma expansão) em 2022, aumentando a capacidade para mais de 12 mil torcedores.

Escalações

Ambas as equipes estão sem nenhum jogador ausente para o jogo de hoje, e o Al-Hilal pode usar Neymar. O atacante não pode jogar na Saudi Pro League, pois não foi registrado para a competição, mas pode jogar na Saudi King's Cup e na AFC Champions League.

A provável escalação inicial do Al-Hilal para hoje é: Bono, Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulayhi e Renan Lodi; Kanno, Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Michael, Malcom (Neymar) e Mitrovic.

A provável escalação do Al Taee para a partida é: Braga, Roco, Al-Nakhli e Semedo; Mensahg, Aljohani e Misidjan; Cordea, Al-Harthi e Dugandzic.

