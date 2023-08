Neymar vai para o Barcelona ou Al Hilal na Arábia Saudita em 2023?

O destino de Neymar, 31 anos, é o principal assunto no cadernos de esportes do Brasil e ao redor do mundo. De saída do Paris Saint-Germain, o brasileiro demonstrou interesse em jogar no Barcelona, mas a oferta do Al Hilal, na Arábia Saudita, é tentadora quando se fala em salário. Saiba qual vai ser o destino do Neymar.

Onde Neymar vai jogar em 2023?

Neymar tem o desejo de voltar a defender o Barcelona, mas ele escolheu o Al Hilal, da Arábia Saudita, para jogar por duas temporadas, segundo o jornal francês L'Equipe. Para o PSG, a venda do brasileiro vai render 100 milhões de euros, além de bônus (o total de R$ 540 milhões na cotação de agosto), de acordo com o GE.

Segundo o jornal O L'Equipe, o atacante espera voltar ao país espanhol em dois anos, quando acaba o seu contrato com o Al Hilal para vestir a camisa do time da Catalunha.

Outro desejo de Neymar é jogar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, com a Seleção Brasileira. Na ocasião, o jogador teria 34 anos, apenas um ano a menos do que Messi quando ganhou o título da Argentina no Catar.

Predestinado a ser o melhor do mundo entre 2013 e 2017 durante a sua jornada no Barcelona ao lado de Messi e Luis Suárez no trio MSN, além de ser um dos responsáveis pela conquista da Liga dos Campeões, Neymar não alcançou parte dos seus objetivos - e muito menos correspondeu o desejo dos fãs. O principal desejo do PSG era a conquista da Champions, mas Neymar só conseguiu levar o time até a final em 2020, perdendo para o Bayern de Munique.

Quais clubes demonstraram interesse no brasileiro?

Além do Al Hilal, na Arábia Saudita, clubes como o Chelsea e o Manchester City, da Inglaterra, demonstraram interesse em contratar o brasileiro para a nova temporada, mas o PSG não aceitou as propostas iniciais por conta dos baixos valores indicados.

O Chelsea, segundo o jornal inglês Daily Mail, sondou Neymar após o mesmo dizer que gostaria de deixar o Paris ao fim da temporada. O brasileiro é um antigo desejo do clube inglês, mas o valor baixo não agradou a diretoria do time parisiense.

O Barcelona também indicou a vontade de repatriar Neymar durante a temporada 2023/24, mas Xavi, treinador do time espanhol e ex-companheiro do jogador entre 2015 e 2017, indicou que o atacante não teria espaço em seu elenco, impossibilitando o retorno do astro.

Até Pep Guardiola, do Manchester City, demonstrou interesse pessoal em contratar Neymar para o Manchester City. Segundo o L'Equipe, o treinador fez contato com o astro, mas a negociação não avançou, sem valores divulgados pela imprensa.

Quanto Neymar vai ganhar na Arábia Saudita?

O salário de Neymar no Al Hilal, da Arábia Saudita, vai ser de 100 milhões de euros por ano, o mesmo que R$ 538 milhões na cotação atual, segundo o portal ESPN. Por mês, o brasileiro vai embolsar R$ 44 milhões, maior do que o recebido pelo PSG.

Mesmo com o alto salário, o jogador ainda não terá o maior salário do mundo. Cristiano Ronaldo e Benzema, que também estão na Arábia Saudita, ganham quase R$ 90 milhões por mês, segundo o jornal Lance.

Na Arábia Saudita é comum as estrelas do futebol receberem altos valores todos os meses como salário, principalmente no Al Hilal, já que o time está ligado à monarquia que comanda o país islâmico. Empresários e até mesmo o governo local realizam altos investimentos no Campeonato Saudita de futebol.

Com o alto salário, Neymar pode comprar aviões, carros, mansões e até mesmo um time de futebol, caso tenha interesse um dia.

