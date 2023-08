Salário de Militão, Vini Jr e Neymar: quem ganha mais no futebol?

Militão (25), Neymar (31) e Vinícius Junior (23) são alguns dos brasileiros mais bem-sucedidos no futebol europeu - também quando o assunto é salário. Colegas na Seleção Brasileira e amigos na vida pessoal, o trio curte as férias em Ibiza, na Espanha em agosto de 2023, um dos lugares mais caros do mundo. Saiba quem tem o salário mais alto entre os três jogadores.

Quem tem o maior salário entre Militão, Neymar e Vini Jr?

Entre Vinícius Junior, Neymar e Militão, quem tem o salário mais alto no futebol é Neymar com R$ 306,4 milhões por ano no Paris Saint-Germain (US$ 55 milhões), de acordo com o portal UOL.

Mesmo com a bagatela adquirida por Neymar todos os meses, responsável por coloca-lo na lista dos atletas mais bem pagos do mundo, os jogadores Militão e Vini Junior, ambos do Real Madrid, não ficam atrás. Militão fatura R$ 36 milhões por ano (7 milhões de euros) segundo o jornal espanhol Marca, enquanto Vini ganha mais de R$ 56 milhões por ano (o mesmo que 10,5 milhões de euros).

Neymar está no PSG desde 2017, quando decidiu trocar o Barcelona, da Espanha, pelo clube francês para ter protagonismo no futebol europeu. Desde então, alcançou a final da Champions League mas o PSG perdeu para o Bayer de Munique em 2019/20.

Já Militão saiu do São Paulo em 2017, foi para o Porto em 2018 e, em 2019 chegou ao Real Madrid, onde tornou-se um dos principais defensores do futebol europeu.

Vini, por outro lado, cresceu na base do Flamengo, ganhou espaço no time titular e, em 2018 estreou no Real Madrid, com gol da vitória do título em 2021/22, contra o Liverpool, em Paris.

Quem tem mais gols entre os três?

O atacante Neymar também tem a vantagem diante dos amigos quando o assunto é gols com 436 marcações ao longo da carreira entre Santos, Barcelona, PSG e Seleção Brasileira, segundo o portal de estatísticas de futebol O Gol. Vestindo a camisa amarela do Brasil, a cria do Peixe tem 77 gols, empatado com Pelé na lista de maiores artilheiros de todos os tempos.

Vinicius, por outro lado, balançou as redes em 81 oportunidades entre 322 partidas no Flamengo, o Real Madrid B, o time principal de Madrid e a Seleção Brasileira, além da conquista da Champions em 2022, contra o Liverpool, com gol na final do brasileiro em Paris.

Como atua na defesa, Militão fica em terceiro lugar na disputa de marcações com apenas 22 gols em 276, de acordo com o site O Gol, incluindo o São Paulo, Porto, Real Madrid e o Brasil.