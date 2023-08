Se sair do PSG, Neymar vai jogar em qual time?

Camisa 10 da Seleção Brasileira e um dos mais polêmicos jogadores da atualidade, Neymar, 31 anos, deve sair do Paris Saint-Germain ainda nesta temporada, segundo o jornal L'Equipe. O atleta teria comunicado a diretoria do clube o desejo de jogar em outro time após 6 anos no clube francês.

Fora dos gramados por 6 meses, o atleta teve pouco protagonismo na temporada, embora tenha um dos salários mais altos no mundo do futebol. Além disso, ele viu outros craques indo para times menores e por quantias exorbitantes, a exemplo do Inter Miami e Al Nassr que levaram Leonel Messi e Cristiano Ronaldo, respectivamente.

O PSG é apenas o terceiro clube que o brasileiro atua, sendo o primeiro a base do Santos, depois o Barcelona.

Neymar vai jogar em qual time após o PSG?

Até agora, 4 clubes já demostraram interesse em contratar Neymar na temporada 2023/24. O jogador ainda tem lenha para queimar em campo mesmo com todas as polêmicas que o envolvem.

Barcelona: O principal alvo é o Barcelona, que vendeu Dembelé, 26 anos, na janela de transferência atual para o PSG, responsável por pagar a multa de R$ 267 milhões ao clube espanhol.

Segundo o jornal espanhol 'Mundo Desportivo', o brasileiro foi oferecido para o clube catalão após a negociação envolvendo Dembelé e as duas partes. Xavi, técnico do Barcelona, não quer Neymar em seu elenco no momento por receio de problemas no vestiário.

Neymar conquistou uma Liga dos Campeões ao lado de Messi e Suárez e por isso retornar ao Barcelona significa retomar de onde parou, mesmo sem os velhos companheiros do seu lado. Além disso, será a oportunidade perfeita para o brasileiro dar a volta por cima principalmente pelo momento complicado em que vive.

O problema é que muitos torcedores do clube catalão não aceitam o retorno do brasileiro pela maneira como saiu do time, pela portas dos fundos, além do salário ser relativamente menor. Resta saber se ele irá jogar como o mesmo Neymar do passado.

Manchester City: Em maio de 2023, o jornal francês L'Equipe divulgou que Pep Guardiola, técnico do Manchester City, ligou para o jogador brasileiro para sondar e, quem sabe, apresentar uma proposta. Os torcedores não gostaram mas ainda há uma pequena chance de transferência do brasileiro para o time azul.

O ponto negativo é que torcedores do City não querem Neymar no elenco, seja pela falta de disciplina extra-campo ou pelo momento ruim dentro de campo. Além disso, com Haaland, Phil Foden, Jack Grealish e De Bruyne, ficará difícil saber se Neymar terá vaga e se consegue disputar espaço com os colegas.

Chelsea - Segundo o jornal francês Le Parisien, o gigante azul está interessado na contratação do jogador na próxima janela de transferências, principalmente agora durante a saída do atacante do PSG.

Mauricio Pochettino, técnico do Chelsea, já trabalhou com Neymar no PSG durante 2021 e 2022, por isso os dois teriam facilidade em trabalhar na Inglaterra. Porém, é provável que o salário de Neymar também seja menor no clube londrino, além da falta de espaço com Sterling, Nkunku, Nicolas Jackson e Chukwuemeka.

Al Hilal - o clube da Arábia Saudita também se movimentou para saber sobre Neymar. Segundo o portal CBS, o clube árabe quer reforçar o seu elenco para a temporada com o astro brasileiro, depois de perder Lionel Messi para o Inter Miami, dos Estados Unidos.

O ponto positivo é o salário alto de Neymar na Arábia Saudita, já que os árabes investem alto em grandes estrelas como Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Por outro lado, o jogador brasileiro ficará 'escondido' no cenário esportivo, sem grandes desafios na carreira.

