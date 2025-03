No SBT? Onde vai passar o jogo do Real Madrid e Atlético de Madrid ao vivo (4/3)

Nesta terça-feira de Carnaval, 4 de março, acontece o clássico de Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo do Real Madrid e Atlético de Madrid começa às 17h (de Brasília) no Santiago Bernabéu. Então é jogão!

O Atlético está há 4 jogos seguidos sem perder para o Real Madrid; Nos últimos dois duelos, eles empataram por um gol.

O Real Madrid venceu 4 partidas eliminatórias diretas contra o Atlético na era moderna da Liga dos Campeões.

Houve três empates consecutivos nas últimas três partidas entre Real Madrid e Atlético no Santiago Bernabéu.

Transmissão Real Madrid x Atlético de Madrid

O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão no SBT, Max e TNT ao vivo às 17h, horário de Brasília, nesta terça-feira, 4, em todos os estados do Brasil.

O SBT vai exibir na TV aberta a partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid nas oitavas da Champions. A narração será de Tiago Leifert, com comentários de Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagem de João Venturi, diretamente do Santiago Bernabéu.

Para quem já está acostumado a ver tudo no canal pago é só ligar na TNT, disponível entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. A Max, streaming, também faz a transmissão.

Como assistir a Liga dos Campeões online no SBT?

Para quem quer curtir o jogo do Real Madrid hoje na internet, a boa notícia é que dá para assistir de graça no site do Real Madrid. O site da emissora (www.sbt.com.br) disponibiliza a programação da emissora ao vivo e de graça. É só acessar o portal, clicar em “AO VIVO”, escrito em vermelho e branco, e dar play no vídeo que aparece no meio da tela.

Já o SBT Vídeos é o aplicativo oficial da emissora. Baixe no celular ou no tablet, encontre a transmissão ao vivo do SBT e assista o canal com apenas um toque.

