Noruega x Letônia: onde vai passar e horário do jogo (13/11)

Pela nona rodada do grupo G, as equipes de Noruega x Letônia se enfrentam neste sábado, 13/11, a partir das 14h (horário de Brasília), jogando no Ullevaal Stadion pelas Eliminatórias para a Copa. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Noruega x Letônia ao vivo hoje? A partida entre Noruega e Letônia terá transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 13 de novembro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Ullevaal Stadion, cidade de Oslo, na Noruega

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações da Noruega x Letônia

A principal baixa para a equipe norueguesa é Haaland, a joia do Borussia Dortmund que por lesão ficou fora da convocação. Já os visitantes não tem desfalques para o jogo de hoje.

Noruega : Nyland; Pederson, Hanche-Olsen, Strandberg, Meling; Thorsby, Odegaard, Midtsjo; Elyounoussi, Thorstvedt, Hauge

: Nyland; Pederson, Hanche-Olsen, Strandberg, Meling; Thorsby, Odegaard, Midtsjo; Elyounoussi, Thorstvedt, Hauge Letônia: Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuznis, Emsis; Ciganiks, Uldrikis, Jaunzems; Gutkovskis

Principais informações sobre o jogo de hoj e

A Noruega ainda sonha com a classificação direta ao Mundial do Catar. Entretanto, depende também dos resultados da Holanda na rodada. Em segundo lugar com 17, tem que ganhar o jogo de hoje e torcer por um tropeço dos adversários para levar até a última rodada a disputa.

Enquanto isso, a Letônia já não tem mais chances enquanto ocupa a quinta posição do grupo G com 5 pontos. Por isso, entra em campo neste sábado somente para cumprir tabela e, quem sabe, levar para casa o resultado positivo em comemoração aos torcedores e a campanha que fez, tendo uma vitória, dois empates e cinco derrotas.

+ Confira a rodada completa das Eliminatórias na Europa para a Copa de 2022