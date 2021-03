Noruega x Turquia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa – 27/03

Noruega e Turquia se enfrentam neste sábado (27) a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio La Rosaleda, em jogo da segunda rodada do grupo G nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Noruega x Turquia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

Depois de vencer por 3 a 0 a Seleção de de Gibraltar, a Noruega entra em campo neste sábado com o propósito de vencer o confronto direto e garantir a liderança do grupo. Além disso, o jovem Haaland passou em branco na rodada passada e, agora, quer marcar pela primeira vez nas Eliminatórias.

Do outro lado, a Turquia também estreou com vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo em 2022. Dessa maneira, se quiser terminar o fim de semana em primeiro no grupo precisa vencer o adversário e, assim, ganhar seis pontos.

Possíveis escalações de Noruega x Turquia

Possível Noruega: Jarstein; Svensson, Lode, Strandberg, Meling; Midtsjø; Elyounoussi, Thorstvedt, Ødegaard; Haaland, Sørloth.

Possível Turquia: Çakir; Meras, Söyüncü, Kabak, Celik; Yokuslu, Yazici, Tufan; Çalhanoğlu, Yilmaz, Karaman.

Classificação do grupo G nas Eliminatórias da Copa

Pelo grupo G, Noruega e Turquia figuram em primeiro lugar com três pontos cada. Já Montenegro, também com três, vem logo atrás em terceiro lugar.

Enquanto isso, Letônia, Holanda e Gibraltar seguem zeradas.

Eliminatórias da Copa 2022: confira os jogos do fim de semana na Europa