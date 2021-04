Nova Mutum x Cuiabá: onde assistir e horário do jogo [31-3]

O Cuiabá enfrenta o Nova Mutum nesta quarta-feira (31), às 15h30 (horário local) ou 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum, Mato Grosso, pela 6ª rodada do Campeonato Mato-grossense 2021. Líder e invicto no Estadual, o Dourado tem 13 pontos na competição, enquanto o Azulão da Massa aparece na terceira colocação, com nove.

Como assistir ao vivo Nova Mutum e Cuiabá?

O Facebook da Federação Mato-grossense de Futebol exibe o confronto ao vivo a partir das 15h30 (horário local) ou 16h30 (horário de Brasília). O duelo no entanto não terá transmissão da tv aberta e nem fechada.

Onde e quando será Nova Mutum e Cuiabá ?

Pela 6ª rodada do Campeonato Mato-grossense, Nova Mutum e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira, 31 de março, no Estádio Municipal Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum, Mato Grosso

O Dourado segue na liderança do Estadual e invicto na competição com quatro vitória e um empate. Na rodada de estreia, goleada de 6 a 1 diante do Poconé. Na sequência, 2 a 0 diante do Sinop e 3 a 1 contra o Operário de Várzea Grande. No entanto, na quarta rodada o empate diante do Ação tirou o 100% de aproveitamento do clube, mas não a liderança. Por fim, venceu o Grêmio Sorriso pelo placar mínimo. O Auriverde ainda detém o melhor ataque da competição, com 12 gols feitos, e uma das melhores defesas, com apenas dois sofridos.

Por outro lado, a equipe do Nova Mutum estreou no Estadual com vitória diante do Ação, mas depois engatou três empates seguidos diante Luverdense, Grêmio Sorriso e União Rondonópolis. Por fim, goleou o Poconé por 5 a 0 na última rodada.

Tabela da 6ª rodada do Campeonato Mato-grossense

Sinop x Dom Bosco – 9h

Nova Mutum x Cuiabá – 15h30

União Rondonópolis x Grêmio Sorriso – 16h

Quinta

Operário VG x Poconé – 16h

Luverdense x Ação – 16h

