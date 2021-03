Novo Hamburgo x Inter: onde assistir e escalação do jogo de hoje

Novo Hamburgo e Inter se enfrentam neste domingo (21) pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho 2021.Em quarto lugar, o Colorado busca a então liderança da competição e terá o lanterna do Estadual pela frente. A bola rola às 20h (horário de Brasília) no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.

Novo Hamburgo x Inter: como assistir ao vivo ?

A partida deste domingo (21) não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere FC exibe o duelo ao vivo para todo o país, mas no pay-per-view. Para quem quiser ser cliente do canal, há então quatro tipos de pacotes, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Quais as prováveis escalações do jogo?

Novo Hamburgo : Jacsson; Camargo, Igor, Marcão, Rennan; Kaio, Matheus Lagoa, Pedro, Eliomar; Helio Paraíba e Claudinho;

: Jacsson; Camargo, Igor, Marcão, Rennan; Kaio, Matheus Lagoa, Pedro, Eliomar; Helio Paraíba e Claudinho; Internacional: Danilo Fernandes; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta, Moisés; Edenilson, Patrick, Praxedes; Peglow, Marcos Guilherme e Yuri Alberto.

Onde será Novo Hamburgo e Inter?

Válido pela quinta rodada do Estadual, Novo Hamburgo e Inter se enfrentam no Estádio do Vale, então em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.

Em busca da liderança, o Colorado terá o então lanterna do Campeonato Gaúcho pela frente. A equipe de Angel Ramirez estreou com vitória no Estadual diante do Juventude por 1 a 0. No entanto, após o triunfo o clube encaminhou um empate e uma derrota diante do Pelotas e São Luiz, mas conseguiu se recuperar ao vencer o Ypiranga por 4 a 2.

Já o Novo Hamburgo segue sem vencer nenhum jogo na competição e amarga o último lugar. Na primeira rodada, o Noia empatou com o Pelotas e na sequência com o Ypiranga. Entretanto, após os dois empates a equipe acumulou duas derrotas seguidas, para Juventude e Grêmio.

