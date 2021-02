Novo treinador do São Paulo deve ser estrangeiro; veja as negociações

A diretoria do São Paulo segue sua pesquisa para contratar um novo treinador para o clube. Desde a saída de Fernando Diniz, na segunda (1), a cúpula são-paulina continua em contato com alguns técnicos, mas até o momento nenhum acordo fechado. Entre as sondagens, o Tricolor segue apenas com treinadores estrangeiros no radar: Marcelo Gallardo, André Villas-Boas e Guillermo Shelotto. O clube consultou os comandantes, mas nada concluído.

Alto salário inviabiliza Gallardo no São Paulo

Bicampeão da Libertadores com o River Plate, Marcelo Gallardo é um dos principais técnicos no futebol sul-americano, se não for o principal. Em alta, o argentino pediu cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,35 milhões na cotação atual) por mês para ser o novo treinador do São Paulo. Nos Millionarios desde 2014, o técnico construiu uma carreira consolidada no continente, e espera conseguir mercado na Europa. No entanto, até o momento nenhuma oferta europeia chegou ao comandante.

Os valores pedidos por Gallardo são fora da realidade para o Tricolor. Em situação financeira vermelha, o time do Morumbi gastava com Diniz e sua comissão – o técnico, dois auxiliares e um preparador físico – cerca de R$ 520 mil. Embora planeje abrir mais o bolso com uma nova equipe técnica, a quantia precisa estar dentro dos padrões estipulados pelo clube.

Português também está descartado

O treinador português André Villas-Boas ficou desempregado recentemente. O técnico pediu demissão do Olympique de Marselha e cresceu os olhos dos dos são-paulinos. No entanto, o treinador também não deve fechar com o clube do Morumbi. E o motivo? assim como Gallardo, os altos salários atrapalham as negociações.

O técnico esteve perto de fechar com o São Paulo em 2012, mas a vinda do português para o time paulista acabou não dando certo. No entanto, na França, Villas-Boas e sua comissão recebiam a quantia de R$ 2,5 milhões por mês, valores que também estão fora do orçamento Tricolor.

Schelloto: novo treinador do São Paulo?

O argentino Guillermo Barros Schelotto, ex-técnico do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, conversou com dirigentes são-paulinos. Atualmente sem clube, a pedida do treinador está dentro dos custos planejados pelo São Paulo, e as conversas podem ser animadoras.

Schelotto começou sua carreira no Lanús, onde permaneceu de 2012 a 2015. No clube, venceu a Copa Sul-America de 2013, mas no ano seguinte foi para o Palermo. Na equipe italiana, ficou apenas por um mês e então se transferiu para o Boca Juniors.

No clube xeneize, o argentino conquistou duas vezes o Campeonato Argentino, mas foi vice na Libertadores de 2018, na final contra o River Plate. À princípio, Schelotto e a diretoria do São Paulo devem realizar mais conversas.

Ramírez mantém acordo com o Inter

Outro técnico que está em destaque no cenário nacional é Miguel Ángel Ramírez. No entanto, o espanhol tem acordo verbal com o Inter e pode ser que assuma o clube na próxima temporada.

Campeão da Sul-Americana, em 2019, com o Independiente del Valle, o treinador já foi também especulado no Palmeiras, logo depois da saída de Vanderlei Luxemburgo.