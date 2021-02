Novo técnico do São Paulo: quem entra no lugar de Diniz?

A diretoria do São Paulo decidiu demitir Fernando Diniz, nesta segunda-feira (1), logo depois de nova derrota no Campeonato Brasileiro, segundo apurou reportagem da ESPN. Sem vencer em 2021, o clube paulista perdeu a primeira colocação do campeonato e agora amarga o quarto lugar. No entanto, o que todo torcedor são-paulino se pergunta, é quem será o novo técnico do São Paulo?

O presidente do clube, Júlio Casares, sempre revelou que seu desejo era trazer Rogério Ceni de volta para o comando técnico da equipe. No entanto, após balançar no Flamengo, o treinador conseguiu engatar uma sequência de vitórias e ganhou mais confiança no clube.

À princípio, o São Paulo deve ter um técnico interino até o final desta temporada, que se encerra neste mês. As principais opções são Marcos Vizolli, auxiliar fixo da comissão técnica e que larga como favorito. Mas, Orlando Ribeiro, do sub-20, também surge como alternativa.

Quem será o novo técnico do São Paulo?

Segundo algumas informações de setoristas do clube, a preferência da diretoria são-paulina é por um técnico estrangeiro, mas desde que esteja dentro do orçamento do clube.

O espanhol Miguel Ángel Ramírez é sempre um treinador cotado no futebol brasileiro. Campeão da Sul-Americana, em 2019, com o Independiente del Valle, o treinador já foi especulado no Palmeiras e recentemente no Internacional.

Livre no mercado, o espanhol e o Colorado chegaram a selar acordo verbal, mas a equipe gaúcha acabou optando por Abel Braga, logo depois da saída de Coudet.

Muricy Ramalho também é outro nome que se especulam. No entanto, o atual coordenador de futebol já revelou que não será técnico do São Paulo.

Sem nenhuma confirmação de um novo treinador no São Paulo, uma coisa é certeza: quem chegar terá uma desafio enorme pela frente. Com um elenco mesclado com jogadores medalhões e jovens promessas, o clube paulista está há nove anos na fila e constantemente vive em pressão.

Saída de Raí e entrada de Rui Costa

Outra mudança no São Paulo é a saída de Raí do cargo de diretor-executivo. Para seu lugar, o clube já fechou acordo com Rui Costa, que deve assumir o clube assim que o ex-atleta sair.

Com trabalhos no Atlético-MG e Grêmio, o dirigente tem como característica a formação de times competitivos ao longo de sua jornada. O executivo também ajudou na remontagem do elenco da Chapecoense, após o trágico acidente aéreo, em 2016.