Novorizontino x Mirassol: onde assistir, horário e escalações – 30/01

O clássico do interior entre Novorizontino x Mirassol acontece neste domingo, 30/01, com a bola rolando a partir das 20h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Novorizontino x Mirassol ao vivo

O jogo do Novorizontino e Mirassol hoje vai passar no pay-per-view Premiere, e no serviço de streaming TV Paulistão Play ao vivo com cobertura para todo o Brasil. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de TV que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com). Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com), escolher um plano e assistir aos lances.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e Paulistão Play

Escalações de Novorizontino e Mirassol

Nenhuma das equipes tem desfalques para hoje. Com isso, acompanhe a seguir as possíveis escalações.

Escalação de Novorizontino: Rodrigo Viana; Lucas Ramon, Walber, Bruno Aguiar, Reverson; Léo Baiano, Willean Lepo, Marcinho, Danielzinho; Cléo Silva, Michel Douglas

Escalação de Mirassol: Hugo (Darley); Pará, Ednei, Thalisson, Lucão; Luís Oyama, Claudinho, Daniel, Neto Moura; Fabrício Daniel, Dodô

Como estão as equipes no Paulistão 2022?

Diante do Ituano, o Novorizontino acabou derrotado logo na primeira rodada do Campeonato Paulista pela nova temporada. Integrando o grupo B, o elenco do interior aparece na lanterna sem pontos marcados. Por isso, diante do seu adversário no futebol pela região, o elenco deve entrar com toda a confiança necessária.

Do outro lado, o Mirassol venceu o RB Bragantino na última quinta-feira e conseguiu arrancar a vitória em seu favor, subindo para 3 pontos no grupo C em terceiro lugar. Dessa maneira, precisa novamente exibir o melhor do seu desempenho nos gramados para continuar no saldo positivo.

