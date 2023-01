Onde assistir Mirassol x Inter de Limeira no Paulistão 2023?

Depois de perderem logo na estreia da temporada, as equipes de Mirassol x Inter de Limeira se enfrentam nesta terça-feira em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. O embate é válido pela segunda rodada a partir das 19h30 (Horário de Brasília) no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Descubra onde assistir ao jogo.

Transmissão Mirassol x Inter de Limeira hoje ao vivo

O jogo do Mirassol x Inter de Limeira às 19h30 hoje vai passar no Premiere e Paulistão Play.

Exibido para todos os estados do Brasil ao vivo, a partida nesta terça-feira pela segunda rodada do Campeonato Paulista está disponível no Premiere, pay-per-view por valor extra na mensalidade dos assinantes da TV paga.

No entanto, o torcedor pode comprar também o pacote avulso através do GloboPlay e Amazon Prime.

Outra opção é a plataforma de streaming Paulistão Play, disponível no site da Federação Paulista de Futebol. Basta se cadastrar com email e a senha e verificar se os jogos estão disponíveis gratuitamente.

Quem vai apitar o jogo do Mirassol x Inter de Limeira vai ser Salim Fende Chavez. Os assistentes serão Mauro André de Freitas e Denis Matheus Afonso, enquanto o quarto árbitro designado foi Guilherme Nunes.

No VAR, os responsáveis serão José Claudio Rocha Filho e Leonardo Augusto Villa.

LEIA: Como assistir Campeonato Carioca no canal do Casimiro em 2023

Como estão as equipes na temporada

Fora de casa, o Mirassol acabou derrotado pelo Santos logo na estreia do Paulistão de 2023. Com o resultado, o time não somou pontos e continua na segunda posição do grupo B, atrás do São Paulo. Se vencer o jogo desta terça-feira poderá assumir provisoriamente a liderança.

Escalação do Mirassol: Cesar; Guilherme Biro, Reniê, Luiz Gustavo, Lucas Ramon Batista; Danielzinho, Yuri, Camilo; Neguba, Francisco e Zé Roberto.

Mesmo jogando em casa a Inter acabou derrotada pelo São Bernardo no fim de semana. O elenco aparece na última posição do grupo A, sem somar pontos. É por isso que, mesmo fora de casa, promete fazer um bom jogo para garantir a primeira pontuação na temporada.

Escalação do Inter de Limeira: Léo; Leandro Silva, Douglas, Wellington, Zé Mário; Uillian Correia, Chrigor, Claudinei, Iago Teles; Matheus Oliveira e Jonathas.

Jogos da segunda rodada do Paulistão

Confira a programação dos jogos da segunda rodada no Campeonato Paulista em 2023.

15h30 - São Bento x Santo André

19h30 - Mirassol x Inter de Limeira

19h - São Bernardo x RB Bragantino (Quarta-feira, 18/01)

19h30 - Corinthians x Água Santa (Quarta-feira, 18/01)

20h30 - Ituano x Portuguesa (Quarta-feira, 18/01)

21h35 - Guarani x Santos (Quarta-feira, 18/01)

19h30 - Ferroviária x São Paulo (Quinta-feira, 19/01)

21h30 - Botafogo SP x Palmeiras (Quinta-feira, 19/01)

Você também vai gostar de ler:

Quais são os critério de desempate do Paulistão 2023