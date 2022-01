Novorizontino x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações - 06/01

Pela segunda rodada da Copinha, as equipes se enfrentam nesta quinta-feira ao vivo

Novorizontino x Santa Cruz se enfrentam nesta quinta-feira, 06/01, a partir das 15h15 (Horário de Brasília), em partida da segunda rodada do grupo 9 na Copinha jogando no Estádio José Antonio Rossi. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo online.

Onde assistir Novorizontino x Santa Cruz: O serviço de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio José Antonio Rossi, em Iacanga

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

O Grêmio Novorizontino estreou com vitória na última segunda-feira ao vencer o União Iacanga, equipe que joga em casa pelo grupo, pelo placar de 4 a 1. Com esse resultado, o elenco se garantiu em primeiro lugar com 3 pontos, podendo confirmar automaticamente a sua vaga na próxima fase se vencer hoje.

Enquanto isso, o Santa Cruz vem logo atrás com 3 pontos também depois de ganhar do União ABC pela primeira rodada da Copinha no grupo 9. Dessa maneira, promete entrar em campo nesta quinta-feira confiante e disposta a faturar os três pontos para tomar a liderança.

Escalações de Novorizontino e Santa Cruz

Não existem desfalques para os times no confronto desta quinta-feira, o que promete deixar a disputa ainda mais acirrada em campo pela vitória.

Novorizontino: João Victor; Kaue Santos, André Maranhão, Dieguinho; Gabriel Canal, David Benjamin, Romulo, Bryam, Claudinei; Kauã Vinicius, João Arthur

Santa Cruz: Thiago; Jadson, Cristiano, Kayke, Vinny; Thales, Dayvid, Carlos, Hugo; Felipe Tenório, Felipinho

Leia também:

Como Kylian Mbappé marcou 200 gols aos 23 anos