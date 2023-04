O que o Fluminense precisa para ser campeão do Carioca 2023?

No próximo domingo, 09 de abril às 18h (horário de Brasília), Fluminense e Flamengo jogarão a partida de volta da final do Campeonato Carioca de 2023. Para ser campeão, o Flu precisará vencer o rubro-negro.

Campeão carioca no ano passado, o Fluminense quer buscar o bicampeonato. Vale lembrar que na Taça Guanabara, o time de guerreiros foi campeão em uma partida contra o Flamengo. Por ter conquistado o título, então ganhou o direito de disputar o jogo da volta do Carioca como mandante.

O que o Fluminense precisa fazer para ser campeão?

No jogo de ida, realizado no dia 1°, o time das laranjeiras foi derrotado para o Flamengo, perdeu por 2 a 0. Além do revés, o árbitro daquela partida, Wagner Nascimento Magalhães, expulsou Fernando Diniz, técnico do Flu e o lateral-direito, Samuel Xavier.

Os 90 minutos finais serão definidos no Maracanã, palco do primeiro duelo. Porém, dessa vez o mando é do clube tricolor. Para ficar com o título, o Fluminense precisa vencer o Flamengo por 3 ou mais gols de diferença.

Em caso de empate o título é do Flamengo. Já uma vitória do Flu, por 2 gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. O rubro-negro pode ficar com o título mesmo em caso de derrota.

O Flu embalado por uma vitória na estreia da Libertadores. Na última quarta-feira (06), bateu o Sporting Cristal (PER), por 3 a 1, jogando fora de casa.

A estreia de Marcelo, ex-Real Madrid, finalmente aconteceu. O lateral reestreou com a camisa verde-grená. Sua última partida pelo Flu aconteceu em 2006.

Com a vitória a equipe carioca assumiu a ponta da tabela do Grupo D. O rival Flamengo tropeçou no primeiro compromisso da Liberta. Também na quarta-feira o time viajou para o Equador. O adversário foi o Aucas. O placar final foi de 2 a 1 para os equatorianos.

VEJA: Fluminense tem Libertadores?

Onde assistir a final do Campeonato Carioca?

Na TV aberta a Band transmitirá o clássico. Nos canais por assinatura, a opção é o canal BandSports. O app BandPlay também exibirá a partida. O site da Band (www.band.uol.com.br) será uma alternativa.

No Youtube, o canal Flow Sport Club passará o duelo com imagens e de forma gratuita.

Fluminense x Flamengo – Final do Campeonato Carioca de 2023 – Jogo da volta

Data: Domingo, 09 de abril.

Horário: 18h – Horário de Brasília

Local: Maracanã