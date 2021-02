O que o Vasco precisa para evitar mais um rebaixamento?

O Vasco da Gama perdeu grande oportunidade de se afastar da zona do rebaixamento. Jogando em casa, a equipe ficou no 0 a 0 em confronto direto contra o Bahia, e viu aumentar o risco de rebaixamento. Na 14ª posição, o Cruzmaltino soma 37 pontos, em 33 jogos. E agora, o Vasco faz as contas para não cair para a Série B.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, no portal “Infobola”, as chances do Vasco jogar a Série B na próxima temporada, saltaram de 21% para 22%. Assim como a equipe carioca, Sport e Bahia possuem a mesma porcentagem. A equipe pernambucana, no entanto, ainda joga nesta rodada. O Leão encara o Flamengo, nesta segunda (1), na Ilha do Retiro.

Com uma sequência complicada, o time de Vanderlei Luxemburgo faz apenas mais dois jogos em casa. No entanto, a equipe encara o líder Internacional e o Goiás, que está em confronto direto com o Vasco no Z-4. Nos jogos fora de seu domínio, o Cruzmaltino encara o Flamengo, já na próxima rodada. Também terá o Fortaleza, que briga na parte de baixo da tabela e o Corinthians, sonhando com Libertadores.

Próximos jogos do Vasco

Flamengo x Vasco

Fortaleza x Vasco

Vasco x Internacional

Corinthians x Vasco

Vasco x Goiás

O que o Vasco precisa fazer para permanecer na Série A?

Com 35 pontos, o Fortaleza é a primeira equipe na zona do rebaixamento, em 17º. Pegando como base a temporada passada, o Cruzeiro caiu para a Série B, com 37, mesma pontuação atual do Vasco. No entanto, como ainda restam cinco rodadas, esse número base deverá ser maior neste ano. Em 2018, o Sport caiu na 17ª colocação, mas com 42 pontos.

Os matemáticos concluem que para permanecer na primeira divisão, o número mágico a se atingir são 44 pontos. Usando essa base, o Cruzmaltino precisa fazer sete pontos, nos próximos cinco jogos. Embora o futebol do Vasco tenha melhorado, a sequência será complicada e além de apenas dois jogos em casa, terá clássicos e confrontos diretos na briga contra a Série B.