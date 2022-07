Olot x Barcelona: onde assistir amistoso e horário (13/07)

Fique atento torcedor, porque tem jogo grande hoje! As equipes de Olot x Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de julho, a partir das 14h (horário de Brasília), no Camp Municipal d’Olot, em Girona. O confronto é válido por amistoso internacional na pré-temporada e, por isso, saiba onde assistir ao vivo hoje.

Onde assistir Olot x Barcelona hoje?

O jogo do Olot x Barcelona hoje será transmitido no Barça TV+, a partir das 14h (horário de Brasília), nesta quarta-feira, em amistoso internacional.

Sem transmissão pela televisão, o torcedor só pode acompanhar o amistoso desta quarta-feira de maneira online, pelo serviço de streaming oficial do Barcelona.

Basta o torcedor acessar o site (www.fcbarcelona.com), fazer o cadastro de graça com o e-mail e a senha que preferir e, daí, só assistir como e onde quiser.

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Onde assistir Olot x Barcelona hoje: Barça TV+

Local: Camp Municipal d’Olot, em Girona, na Espanha

COMO ESTÃO AS EQUIPES NA TEMPORADA?

O time do Olot disputa a quarta divisão espanhola da temporada. O elenco chega a disputar com equipes secundárias como Alzira, Espanyol B, Valencia Mestalia, e muitos outros do cenário do futebol. Por isso, a tendência é que não seja o grande favorito no jogo desta quarta-feira contra o grande Barcelona.

Já do outro lado, o time do Barcelona terminou a temporada passada do Campeonato Espanhol em segundo lugar, com 73 pontos, contabilizando vinte e uma vitórias, dez empates e sete derrotas. Agora, para se preparar para a pré-temporada, o elenco poderá alcançar a primeira vitória na sequência de amistosos. Pela frente também tem Inter Miami, Real Madrid e a Juventus.

Escalações de Olot x Barcelona:

Escalação do Olot:

Batalla; Blazquez, Ayala, Mas, D Bigas; Serrano, Urri, Terma; Coros, Forgas, Brugue

Escalação do Barcelona

Ter Stegens; Sergi Roberto, Christensen, Araújo, Alba; Busquets, Pedri, Kessie; Memphis Depay, Aubameyang, Torres

