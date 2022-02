Olympique de Marseille x Qarabag: onde assistir e horário hoje – 17/02

Em partida válida pelos playoffs da Conference League, as equipes de Olympique de Marseille x Qarabag se enfrentam nesta quinta-feira, 17/02, com a bola rolando às 17h (Horário de Brasília), no Stade Vélodrome, pelo jogo de ida. Saiba o horário e onde assistir o jogo.

Onde assistir Olympique de Marseille x Qarabag hoje

O jogo do Olympique de Marseille x Qarabag hoje vai passar na ESPN 2 (TV Paga) e Star + (Serviço da Streaming) para todo o Brasil a partir das cinco horas da tarde no horário de Brasília.

A plataforma de streaming está disponível no site (www.starplus.com) e aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Como estão as equipes na Conference League?

O Olmypique chega para disputar a competição depois de terminar em terceiro lugar no grupo E da Liga Europa com apenas 7 pontos. Agora, precisa se esforçar ao máximo se quiser lutar por uma vaga na próxima fase do novo torneio realizado pela UEFA para quem sabe chegar até a final.

Enquanto isso, o time do Qarabag fechou em segundo lugar no grupo H com 11 pontos, tendo colecionado três vitórias, dois empates e uma derrota na Conference League. Por isso, seguindo as regras, vai disputar os playoffs para chegar até as oitavas.

Escalação de Olympique de Marseille e Qarabag

Olympique de Marseille: Pau López; Pol Lirola, Saliba, Caleta-Car, Gueye; Guendouzi, Kamara, Gerson; Dieng, Payet, Bakambu

Qarabag: Mahammadaliyev; Huseynov, Medvedev, Medina, Bayramov; Qarayev, Patrick; Ozobic, Kady, Zoubir; Wadji

Confira o último jogo do Olympique de Marseille.

