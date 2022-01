Onde assisitr jogo do América-MG x Botafogo na Copinha ao vivo (18/01)

Disputando a classificação até a semifinal, o Botafogo enfrenta o América-MG nesta terça-feira, 18/01, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Jauzão pelas quartas de final. Com transmissão do jogo do Botafogo na Copinha hoje na TV, saiba onde assistir ao vivo.

Quando é América-MG x Botafogo?

Pelas quartas final, a partida começa às 19h desta terça-feira (horário de Brasília), 18 de janeiro de 2022, no Estádio Jauzão, na cidade de Jaú, estado de São Paulo.

Onde assistir jogo do Botafogo na Copinha hoje?

O SporTV vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Integrando o grupo de surpresas da edição da Copinha este ano, o América-MG terminou em segundo lugar na primeira fase, mas mostrou no mata-mata para que veio. Na segunda fase, venceu nos pênaltis (3×1) o Athletico-PR, depois o Falcon novamente nas penalidades (5×4) e por fim nas oitavas o Novorizontino.

O Botafogo, por outro lado, surge como novo favorito no torneio da temporada ao vencer duas partidas na fase de grupos e acabar em primeiro lugar, depois passar pelo São José nos pênaltis (9×8), bater o Taubaté novamente nas penalidades (4×3) e pro fim o Resende também nos pênaltis (5×4).

Escalações de América-MG e Botafogo:

Sem nenhuma lesão ou novo desfalque, as equipes estão com todos os jogadores aptos para disputar a partida, deixando a partida ainda mais acirrada e com emoção.

Provável escalação de América-MG: Cássio; Júlio, Rodolfo Moisés, Kevyn, Theo; Diogo, Matheus Henrique, Adyson, Kanté; Jurandir, Ighor Gabryel

Provável escalação de Botafogo: Lucas Barreto; Ewerton, Reydson, Wendel Lessa, Kewan; Jefinho, Maranhão, Liberato; Kauê, Gabriel Tigrão, Raí

