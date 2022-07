Onde assistir 1860 München x Borussia Dortmund e horário (29/7)

Nesta sexta-feira, 29 de julho, as equipes de 1860 München e Borussia Dortmund disputam a primeira rodada da Copa da Alemanha, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Grünwalder Stadion, em Munique. Onde assistir 1860 München x Borussia Dortmund ao vivo hoje? Quem vencer a partida está classificado para a segunda rodada.

Onde assistir 1860 München x Borussia Dortmund ao vivo

O jogo terá transmissão da ESPN 4, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Além disso, o streaming Star + também retransmite o futebol em tempo real nesta sexta-feira.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é o grande responsável por exibir a partida nesta sexta para todos os estados do Brasil.

Para os que não são assinantes da TV fechada, a opção de onde assistir 1860 München x Borussia Dortmund ao vivo hoje é no Star +, aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV.

Durante a pré-temporada do futebol internacional, o elenco do München chegou a disputar cinco amistosos. Enfrentou as equipes de Karlsruher, LASK, Borussia Monchengladbach e Newcastle, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Agora, vê a partida desta sexta-feira completamente importante e decisiva.

Já o Dortmund enfrentou na pré-temporada o Dínamo de Kiev, Luner, Dynamo Dresden, SC Verl, Valencia e o Villarreal para chegar até aqui e muito bem preparado. Foram três vitórias e três derrotas, mostrando um equilíbrio com todos os jogadores disponíveis.

Jogos da primeira fase da Copa da Alemanha 2022

Sexta-feira (29/07) – primeira fase da Copa da Alemanha 2022

Kaan-Marienborn x Nuremberg – 13h

Dynamo Dresden x Stutgart – 13h

Neustrelitz x Karlsruher – 13h

1860 München x Borussia Dortmund – 15h45

Sábado (30/07) – primeira fase da Copa da Alemanha 2022

Viktoria Berlin x Bochum – 08h

SV Straelen x St. Pauli – 08h

Wernigerode x Paderborn – 10h30

Bayreuth x Hamburgo – 10h30

Illertissen x Heidenheim – 10h30

Elversberg x Bayer Leverkusen – 10h30

Lubeck x Hansa Rostock – 10h30

Jahn Ragensburg x Colônia – 10h30

Jena x Wolsburg – 13h

Kicker Offenbach x Fortuna Dusseldorf – 13h

Stuttgarter Kickers x Greuther Furth – 13h

Domingo (31/07) – primeira fase da Copa da Alemanha 2022

Bremer x Schalke 04 – 08h

BSV Rehden x Sandhausen – 08h

TSV Schott Mainz x Hannover – 10h30

SV Rodinghausen x Hoffenheim – 10h30

Kaiserlautern x Freiburg – 10h30

BW Lohne x Augsburg – 10h30

Oberachern x Borussia M. – 10h30

1907 Engers x Arminia – 10h30

Eintracht Braunschweig x Hertha Berlin – 13h

Waldhof Mannheim x Holstein Kiel – 13h

Erzgebirge Aue x Mainz – 13h

Segunda-feira (01/08) – primeira fase da Copa da Alemanha 2022

Energie Cottbus x Werder Bremen – 13h

Chemnitzer x Union Berlin – 13h

FC Ingolstadt x Darmstadt – 13h

FC Magdeburg x Eintarcht Frankfurt – 15h45

Dia 30 e 31 de agosto – primeira fase da Copa da Alemanha 2022

Teutonia Ottensen x RB Leipzig – 15h45

Viktoria Koln x Bayern de Munique – 15h45

