Onde assistir a entrevista do Abel Ferreira completa após polêmica

Os ânimos esquentaram depois do empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro em 1 a 1 no domingo, 28 de maio, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Após o jogo, o treinador Abel Ferreira tomou o celular das mãos de um jornalista que filmava a discussão diretor de futebol do alviverde. Na entrevista, o português se desculpou. Saiba como assisti-lá na íntegra.

Como assistir a entrevista de Abel Ferreira?

A entrevista coletiva de Abel Ferreira está disponível na íntegra no canal TV Palmeiras no Youtube. O clube disponibiliza todas as entrevistas com o treinador após as partidas de cada competição.

Nos bastidores após o final da partida, o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, e membros da arbitragem. Ao observar jornalistas filmando a conversa, o treinador se aproximou e tomou o celular das mãos dos profissionais.

Abel Ferreira falou sobre o ocorrido na entrevista e pediu desculpas aos repórteres. “Queria fazer um esclarecimento, uma vez que todo mundo aqui gosta de transformar um copo da água em uma tempestade. Passou-se aqui uma confusão ali no túnel entre o nosso diretor esportivo e um dos assistentes da arbitragem. E tinha ali, não sei se repórteres, a filmar tudo.

Eu peço desculpas se me excedi, são coisas do futebol e isso é muito nosso mas infelizmente hoje todos têm câmeras. Peço desculpas se me excedi, isso é do futebol, há coisas que a imprensa não tem que saber, Mas antes que vire uma tempestade porque já sei como isso funciona aqui, são coisas que se passam no futebol”.

O Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, foi o palco do embate entre Atlético Mineiro e Palmeiras no domingo, 28 de maio, pela oitava rodada do Brasileirão.

Os dois clubes tiveram poucas chances de gol no primeiro tempo. Custou, mas Pavón, aos 45 minutos abriu o placar para o Galo. Rony chegou a balançar as redes mas o gol foi anulado pela arbitragem.

No segundo tempo, o Palmeiras foi superior. Dudu empatou no comecinho da etapa de cabeça. O Atlético reagiu, mas não foi suficiente para barrar o bom desempenho do alviverde, que levou perigo até os minutos finais ao goleiro Everson.

Sem nada a acrescentar, o placar de 1 x 1 deu apenas um ponto aos dois clubes.

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras de Abel Ferreira volta a jogar na quarta-feira, 31 de maio, contra o Fortaleza pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O duelo tem início às 19h, horário de Brasília, na Arena Castelão. No primeiro jogo o Palmeiras ganhou por 3 a 0, no Allianz Parque. Agora, quem vencer fica com a vaga nas quartas de final da competição.

O torcedor deve sintonizar o SporTV e Premiere para assistir ao vivo a partida.

