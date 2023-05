Horário do jogo Palmeiras x Cerro Porteño na Libertadores, hoje (24/5)

Pela quarta rodada da fase de grupos na Libertadores, o jogo do Palmeiras vai ser contra o Cerro Porteño nessa quarta-feira, 24 de maio. O alviverde é o vice-líder do grupo C com seis pontos, empatado com o líder Bolívar. Já o Cerro é o lanterna com apenas três pontos somados entre três partidas.

Horário do jogo Palmeiras hoje

O Palmeiras viaja até o Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño na quarta-feira, no Estádio General Pablo Rojas, com a bola rolando às 19h, horário de Brasília.

O confronto é válido pela quarta rodada do grupo C, onde estão também Bolívar e Barcelona de Guayaquil. Seis rodadas são disputadas em pontos corridos, onde cada elenco se enfrenta por duas vezes: uma dentro de casa e a outra como visitante.

Apenas os dois primeiros do grupo avançam para as oitavas de final. O terceiro colocado fica com a vaga na segunda fase da Sul-Americana.

O jogo do Palmeiras na Libertadores será transmitido na ESPN e no serviço de streaming Star Plus.

Cerro Porteño x Palmeiras

Data: Quarta-feira, 24 de maio de 2023

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Estádio General Pablo Rojas

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje: ESPN e Star Plus

Histórico de Palmeiras e Cerro Porteño

O encontro de Palmeiras e Cerro Porteño nesta quarta-feira será o 14º jogo entre os dois clubes na história do futebol sul-americano. São sete vitórias para o alviverde, quatro empates e apenas dois triunfos aos paraguaios.

Jogando no Paraguai, o Verdão está invicto: são seis jogos, três vitórias e três empates. Os dois elencos se enfrentaram cinco vezes pela fase de grupos da Libertadores entre os anos de 1999, 2001, 2005, 2006 e agora 2023, e duas vezes nas oitavas de final, em 2018 e 2022 com o Verdão classificado em ambas as vezes.

O último jogo entre os dois aconteceu justamente este ano, em 20 de abril, pela segunda rodada do grupo C na Libertadores, no Allianz Parque. Por 2 a 1, o time brasileiro levou a melhor com gols de Rafael Navarro e Gustavo Gómez. Bobadilla descontou.

Confira os melhores momentos do último jogo entre os dois times.



Classificação do grupo do Palmeiras

Palmeiras, Bolívar, Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño estão no grupo C da primeira fase da Libertadores. Com seis pontos, as equipes de Bolívar e Palmeiras lideram a chave.

A quarta rodada poderá alterar completamente a classificação do grupo. Se o Palmeiras ganhar e o Bolívar tropeçar, o brasileiro é o novo líder. Enquanto isso, o Barcelona e o Cerro mantém os três pontos após as três rodadas.

Confira a classificação atualizada até o início da quarta rodada. Confira todos os grupos da Libertadores aqui.

GRUPO C

1 Bolívar – 6 pontos

2 Palmeiras – 6 pontos

3 Barcelona – 3 pontos

4 Cerro Porteño – 3 pontos

