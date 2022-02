Onde assistir Água Santa x Ituano no Paulistão hoje, quarta – 09/02

Disputando a quinta rodada do Campeonato Paulista, as equipes de Água Santa x Ituano se enfrentam nesta quarta-feira, 09/02, a partir das 15h (Horário de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema. Saiba quais são as escalações e onde assistir o jogo do Água Santa x Ituano hoje ao vivo.

Onde assistir Água Santa x Ituano

O torcedor pode assistir Água Santa e Ituano nesta quarta-feira através do Premiere (Pay-per-view) e Paulistão Play (Serviço de Streaming) para todo o Brasil a partir das três da tarde.

Para ter acesso ao conteúdo, basta entrar em contato com a operadora de televisão paga ou acessar o site (www.premiere.globo.com) pelos valores de R$49,90 até R$89,90. Já o streaming tem o valor de R$34,99 por mês, disponível para assinatura no site (www.paulistaoplay.com.br).

Horário: 15h (horário de Brasília)

Árbitro: Thiago Luís

Local: Arena Inamar

TV: Premiere

Online: Premiere e TV Paulistão Play

Água Santa e Ituano hoje

Água Santa: Em última posição do grupo A com apenas 3 pontos, o Água Santa entra em campo nesta quarta-feira para reverter o seu desempenho até aqui. Na rodada passada, venceu o Novorizontino, conquistando a primeira vitória na competição.

Ituano: Enquanto isso, o time do Ituano foi derrotado pelo Corinthians mesmo jogando em casa. No grupo C, está em terceiro lugar com o total de 7 pontos totalizando duas vitórias, um empate e uma derrota na temporada.

Escalação do Água Santa x Ituano:

Escalação do Água Santa: Victor Souza; Alex Silva, Jeferson Bahia, Hélder, Rhuan; Rodrigo Sam, Cristiano, Matheus Oliveira, Dadá; Fernandinho, Caio Dantas

Escalação do Ituano: Perograri; Cleberson, Bernardo, Rafael Pereira, Pacheco; Jiménez, Kaio, Gerson Magrão, Roberto; Rafael Elias, Neto Berola

