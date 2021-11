Onde assistir ao jogo da Alemanha x Liechtenstein hoje ao vivo (11/11)

Já classificada para o Mundial de 2022, a Alemanha cumpre tabela contra o Liechtenstein nesta quinta-feira, 11/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela nona rodada do grupo J nas Eliminatórias da Europa no Volkswagen Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da Alemanha hoje.

Onde assistir ao jogo da Alemanha hoje ao vivo? A partida entre Alemanha e Liechtenstein terá transmissão ao vivo a partir das 16h45 (Horário de Brasília) da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 11 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Volkswagen Arena, cidade de Wolfsburg, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Alemanha x Liechtenstein

Os alemães possuem desfalques para o jogo de hoje com Draxler, Sule, Kimmich Gnabry, Musiala e Adeyemi fora dos plantel de jogadores tanto por lesão como por testarem positivos para Covid-19.

Já os visitantes não poderão contar com Marxer, expulso na última rodada das Eliminatórias.

Alemanha : Neuer; Rudiger, Raum, Hofmann, Nico; Goretzka, Gundongan; Muller, Sané, Marco Reus; Florian Wirtz

: Neuer; Rudiger, Raum, Hofmann, Nico; Goretzka, Gundongan; Muller, Sané, Marco Reus; Florian Wirtz Liechtenstein: Buchel; Goppel, Hofer, Malin, Grunenfelder, Wolfinger; Sele, Frommelt, Hasler; Meier, Frick

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Com 21 pontos em primeiro lugar, a Alemanha já está classificada para a Copa do Mundo de 2022. Sem poder se alcaçada, o elenco entra em campo somente para cumprir tabela das Eliminatórias em novembro e, por isso, deve utilizar o jogo apenas como treino para escolher a melhor escalação do ano que vem.

Enquanto isso, o Liechtenstein segue na lanterna do grupo J também sem qualquer chance de classificação para a Copa de 2022. Por isso, tem o jogo de hoje como treino e preparação, além de buscar a primeira vitória somente para a alegria dos torcedores de seu país. Ao todo, empatou uma partida e perdeu as outras sete.

+ Confira a rodada completa das Eliminatórias na Europa para a Copa de 2022